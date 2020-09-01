Карантин, напевно, буде продовжений і після 31 жовтня - Шмигаль

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні можуть продовжити і після 31 жовтня. Про це він сказав в інтерв'ю The Page, пише Українська правда, передає NNS.

"Зараз ми продовжили карантин фактично до початку листопада. Очевидно, що він, напевно, буде продовжений і далі. Зважаючи на ті показники, які ми зараз маємо, у вересні-жовтні матимемо доволі напружений момент із проходженням чергової хвилі коронавірусу. Тут важливо правильно підготувати медичну систему, лікарів, обладнання, лікарні, підвести кисень до ліжок", — сказав прем'єр.

Також, за словами Шмигаля, кількість безробітних в Україні почала скорочуватися після завершення "жорсткого" карантину: на початку карантину - 360 тис. офіційно зареєстрованих безробітних, на піку карантину — 520 тисяч, а наразі — 480 тисяч безробітних.

Він додав, що найбільше від локдауну постраждали туризм, громадське харчування, сфера розваг, транспортні перевезення тощо.

Нагадаємо, дію адаптивного карантину в Україні продовжили до 31 жовтня.

Раніше ми писали про кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 вересня.

Як відомо, Україна пішла на карантин у березні 2020 року. Влітку Кабмін прийняв рішення про перехід до адаптивного карантину: обмеження діяли лише для регіонів із найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Наразі в Україні діє поділ на зони — зелену, жовту, помаранчеву та червону в залежності від кількості хворих на коронавірус. Для кожної із зон розписані обмеження та правила.