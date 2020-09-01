Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 вересня

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В Україні станом на ранок 1 вересня 2020 року — 123 тисячі 303 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 088 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 605 люде (+48 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 57 802 пацієнти (+688 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 62 896 людей.

Загалом проведено 1 506 655 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 14 703 особи інфіковані за весь час (+193 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 13 546 (+176). Чернівецька область — 10 420 (+117). Івано-Франківська область — 9348 (+169). Харківська область — 9338 (+262). Рівненська область — 9269 (+87). Закарпатська область — 7600 (+84). Одеська область — 7494 (+211). Тернопільська область — 6194 (+180). Київська область — 5755 (+86). Волинська область — 5523 (+52). Вінницька область — 4044 (+51). Житомирська область — 3382 (+80). Хмельницька область — 2519 (+38). Дніпропетровська область — 2398 (+49). Чернігівська область — 1941 (+47). Запорізька область — 1627 (+31). Черкаська область — 1594 (+21). Сумська область — 1532 (+62). Донецька область — 1448 (+30). Миколаївська область — 1284 (+32). Кіровоградська область — 816 (+2). Полтавська область — 808 (+19). Херсонська область — 400 (+4). Луганська область — 320 (+5).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 1 вересня 2020 року до Центру надійшло 2379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 184 031 повідомлення про підозру на COVID-19.

Станом на ранок 1 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 25 мільйонів 638 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 244 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 854 тисячі людей. Одужали 17 мільйонів 942 тисячі людей.

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