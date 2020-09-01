Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 вересня

01 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 1 вересня 2020 року — 123 тисячі 303 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 088 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 605 люде (+48 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 57 802 пацієнти (+688 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 62 896 людей.

Загалом проведено 1 506 655 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 14 703 особи інфіковані за весь час (+193 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2. Київ — 13 546 (+176).
  3. Чернівецька область — 10 420 (+117).
  4. Івано-Франківська область — 9348 (+169).
  5. Харківська область — 9338 (+262).
  6. Рівненська область — 9269 (+87).
  7. Закарпатська область — 7600 (+84).
  8. Одеська область — 7494 (+211).
  9. Тернопільська область — 6194 (+180).
  10. Київська область — 5755 (+86).
  11. Волинська область — 5523 (+52).
  12. Вінницька область — 4044 (+51).
  13. Житомирська область — 3382 (+80).
  14. Хмельницька область — 2519 (+38).
  15. Дніпропетровська область — 2398 (+49).
  16. Чернігівська область — 1941 (+47).
  17. Запорізька область — 1627 (+31).
  18. Черкаська область — 1594 (+21).
  19. Сумська область — 1532 (+62).
  20. Донецька область — 1448 (+30).
  21. Миколаївська область — 1284 (+32).
  22. Кіровоградська область — 816 (+2).
  23. Полтавська область — 808 (+19).
  24. Херсонська область — 400 (+4).
  25. Луганська область — 320 (+5).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 1 вересня 2020 року до Центру надійшло 2379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 184 031 повідомлення про підозру на COVID-19.

Станом на ранок 1 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 25 мільйонів 638 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 244 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 854 тисячі людей. Одужали 17 мільйонів 942 тисячі людей.

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Автор: Маруся Оффон

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