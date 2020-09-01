Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 вересня

- 01 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 1 вересня 2020 року — 123 тисячі 303 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 2 088 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 605 люде (+48 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 57 802 пацієнти (+688 осіб за добу).
Досі хворіють в Україні — 62 896 людей.
Загалом проведено 1 506 655 тестувань методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 14 703 особи інфіковані за весь час (+193 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 13 546 (+176).
- Чернівецька область — 10 420 (+117).
- Івано-Франківська область — 9348 (+169).
- Харківська область — 9338 (+262).
- Рівненська область — 9269 (+87).
- Закарпатська область — 7600 (+84).
- Одеська область — 7494 (+211).
- Тернопільська область — 6194 (+180).
- Київська область — 5755 (+86).
- Волинська область — 5523 (+52).
- Вінницька область — 4044 (+51).
- Житомирська область — 3382 (+80).
- Хмельницька область — 2519 (+38).
- Дніпропетровська область — 2398 (+49).
- Чернігівська область — 1941 (+47).
- Запорізька область — 1627 (+31).
- Черкаська область — 1594 (+21).
- Сумська область — 1532 (+62).
- Донецька область — 1448 (+30).
- Миколаївська область — 1284 (+32).
- Кіровоградська область — 816 (+2).
- Полтавська область — 808 (+19).
- Херсонська область — 400 (+4).
- Луганська область — 320 (+5).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 1 вересня 2020 року до Центру надійшло 2379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 184 031 повідомлення про підозру на COVID-19.
Станом на ранок 1 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 25 мільйонів 638 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 244 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.
Померли 854 тисячі людей. Одужали 17 мільйонів 942 тисячі людей.
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