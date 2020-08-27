В Україні дію адаптивного карантину подовжили до 31 жовтня

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Уряд подовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня, йдеться у повідомленні на офіційній сторінці МОЗ України у Фейсбук, передає NNS.

Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив 26 серпня.

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив, що документ передбачає посилення низки обмежувальних заходів.

«Карантин в Україні подовжується до 31 жовтня 2020 року. Також посилюються обмежувальні заходи на території регіонів. Це пов’язано з різким зростанням кількості випадків коронавірусної хвороби та епідеміологічними розслідуваннями, які вказують на його причини»,

— заявив очільник МОЗ.

Зокрема, за словами міністра, в регіонах із “зеленим” рівнем епідемічної небезпеки буде заборонено проведення дискотек, роботу нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організації дозвілля, а також проведення концертів (крім тих, що проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності).

Максим Степанов також зазначив, що документ дає органам місцевого самоврядування право на доступ до даних електронного сервісу «Дій вдома» — для поточного контролю осіб, що підлягають самоізоляції або обсервації, та осіб, які порушили правила карантину.

Крім того, на всій території України до 31 жовтня подовжено режим надзвичайної ситуації.

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