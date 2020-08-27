Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 серпня

- 27 серп. 2020
- Перегляди: 511
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні станом на ранок 27 серпня 2020 року — 112 тисяч 059 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 1 974 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 403 людини (+49 підтверджених смертей від COVID-19 за добу — це рекордна кількість).
Одужали від коронавірусу в Україні 54 217 пацієнтів (+763 особи за добу).
Досі хворіють в Україні — 55 439 людей.
В Україні за минулу добу проведено 41 294 тестування на коронавірус, з яких 20 730 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 20 564 ІФА-тести на антитіла.
Загалом проведено 1 472 736 тестувань методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 13 763 особи інфіковані за весь час (+203 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 12 468 (+220).
- Чернівецька область — 9700 (+159).
- Рівненська область — 8818 (+81).
- Івано-Франківська область — 8485 (+164).
- Харківська область — 8202 (+218).
- Закарпатська область — 7225 (+82).
- Одеська область — 6537 (+185).
- Київська область — 5305 (+94).
- Волинська область — 5268 (+47).
- Тернопільська область — 5245 (+141).
- Вінницька область — 3736 (+59).
- Житомирська область — 2998 (+39).
- Хмельницька область — 2102 (+40).
- Дніпропетровська область — 2095 (+40).
- Чернігівська область — 1618 (+48).
- Запорізька область — 1454 (+15).
- Черкаська область — 1318 (+13).
- Сумська область — 1302 (+33).
- Донецька область — 1278 (+22).
- Миколаївська область — 1040 (+17) .
- Кіровоградська область — 780 (+9).
- Полтавська область — 695 (+11).
- Херсонська область — 363 (+17).
- Луганська область — 264 (+17).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 серпня
Станом на ранок 27 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 24 мільйони 337 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 273 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксована у світі минулої доби.
Померли 829 тисяч людей. Одужали 16 мільйонів 876 тисяч людей.
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України