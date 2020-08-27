Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 серпня

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В Україні станом на ранок 27 серпня 2020 року — 112 тисяч 059 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 974 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 403 людини (+49 підтверджених смертей від COVID-19 за добу — це рекордна кількість).

Одужали від коронавірусу в Україні 54 217 пацієнтів (+763 особи за добу).

Досі хворіють в Україні — 55 439 людей.

В Україні за минулу добу проведено 41 294 тестування на коронавірус, з яких 20 730 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 20 564 ІФА-тести на антитіла.

Загалом проведено 1 472 736 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 13 763 особи інфіковані за весь час (+203 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 12 468 (+220). Чернівецька область — 9700 (+159). Рівненська область — 8818 (+81). Івано-Франківська область — 8485 (+164). Харківська область — 8202 (+218). Закарпатська область — 7225 (+82). Одеська область — 6537 (+185). Київська область — 5305 (+94). Волинська область — 5268 (+47). Тернопільська область — 5245 (+141). Вінницька область — 3736 (+59). Житомирська область — 2998 (+39). Хмельницька область — 2102 (+40). Дніпропетровська область — 2095 (+40). Чернігівська область — 1618 (+48). Запорізька область — 1454 (+15). Черкаська область — 1318 (+13). Сумська область — 1302 (+33). Донецька область — 1278 (+22). Миколаївська область — 1040 (+17) . Кіровоградська область — 780 (+9). Полтавська область — 695 (+11). Херсонська область — 363 (+17). Луганська область — 264 (+17).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 серпня

Станом на ранок 27 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 24 мільйони 337 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 273 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксована у світі минулої доби.

Померли 829 тисяч людей. Одужали 16 мільйонів 876 тисяч людей.

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