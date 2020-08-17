Діти повинні піти в школу 1 вересня - МОЗ

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Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації, щоб діти могли піти в школу з 1 вересня. В рекомендаціях враховані маршрути учнів та графік допуску до закладів освіти, пише РБК-Україна, передає NNS.

Про це заявив на брифінгу 17 серпня мініст охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов розповів, що питання виконання рекомендацій лежить на керівниках навчальних закладів. І вони, з урахуванням своїх можливостей, будуть їх виконувати.

"МОЗ стоїть на тому, щоб наші діти з 1 вересня пішли в школу. Звичайно, якщо цьому буде дозволяти епідситуація",

— заявив він.

Раніше ми писали: Як працюватимуть школи в "червоних" зонах з 1 вересня

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