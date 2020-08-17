Кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 серпня

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В Україні станом на ранок 17 серпня 2020 року — 92 тисячі 820 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 464 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 089 людей (+21 летальний випадок підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 48 164 пацієнта (+342 особи за добу).

Досі хворіють в Україні — 42 567 людей.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 12 079 осіб інфіковані за весь час (+128 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 10 642 (+104). Чернівецька область — 7782 (+165). Рівненська область — 7716 (+178). Івано-Франківська область — 6790 (+164). Закарпатська область — 6329 (+83). Харківська область — 6156 (+91). Одеська область — 5062 (+98). Волинська область — 4707 (+63). Київська область — 4554 (+24). Тернопільська область — 3817 (+85). Вінницька область — 3234 (+21). Житомирська область — 2479 (+49). Дніпропетровська область — 1750 (+25). Хмельницька область — 1618 (+37). Чернігівська область — 1233 (+27). Черкаська область — 1165 (+17). Запорізька область — 1118 (+33) — та сама цифра 33 другий день поспіль. Донецька область — 1094 (+6). Сумська область — 891 (+37). Миколаївська область — 819 (+11) — та сама цифра 11 другий день поспіль. Кіровоградська область — 743 (+1). Полтавська область — 557 (+9). Херсонська область — 301 (+2). Луганська область — 184 (+6).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 17 серпня 2020 року до Центру надійшло 1490 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 150 017 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 серпня

Станом на ранок 17 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 21 мільйон 827 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 212 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли у світі 773 тисячі людей. Одужали — 14 мільйонів 564 тисячі людей.

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