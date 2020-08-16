Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 серпня

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В Україні станом на ранок 16 серпня 2020 року — 91 тисяча 356 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській (228), Чернівецькій (183), Івано-Франківській (158) та Львівській (127) областях, а також у Києві (146).

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 068 людей (+24 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 47 822 пацієнти (+392 особи за добу).

Досі хворіють в Україні — 41 466 людей.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 11 951 особа інфікована за весь час (+127 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 10 538 (+146). Чернівецька область — 7617 (+183). Рівненська область — 7538 (+105). Івано-Франківська область — 6626 (+158). Закарпатська область — 6246 (+76). Харківська область — 6065 (+228). Одеська область — 4964 (+93). Волинська область — 4644 (+54). Київська область — 4530 (+35). Тернопільська область — 3732 (+97) — ця сама цифра другий день поспіль. Вінницька область — 3213 (+38). Житомирська область — 2430 (+53). Дніпропетровська область — 1725 (+26). Хмельницька область — 1581 (+42). Чернігівська область — 1206 (+32). Черкаська область — 1148 (+34). Донецька область — 1088 (+15). Запорізька область — 1085 (+33). Сумська область — 854 (+39). Миколаївська область — 808 (+11). Кіровоградська область — 742 (+3). Полтавська область — 548 (+4). Херсонська область — 299 (+5). Луганська область — 178 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 16 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 21 мільйон 617 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 260 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли в світі 768,9 тисяч людей. Одужали — 14 мільйонів 333 тисячі людей.

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