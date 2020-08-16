Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 серпня

- 16 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 16 серпня 2020 року — 91 тисяча 356 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській (228), Чернівецькій (183), Івано-Франківській (158) та Львівській (127) областях, а також у Києві (146).
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 068 людей (+24 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 47 822 пацієнти (+392 особи за добу).
Досі хворіють в Україні — 41 466 людей.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 11 951 особа інфікована за весь час (+127 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 10 538 (+146).
- Чернівецька область — 7617 (+183).
- Рівненська область — 7538 (+105).
- Івано-Франківська область — 6626 (+158).
- Закарпатська область — 6246 (+76).
- Харківська область — 6065 (+228).
- Одеська область — 4964 (+93).
- Волинська область — 4644 (+54).
- Київська область — 4530 (+35).
- Тернопільська область — 3732 (+97) — ця сама цифра другий день поспіль.
- Вінницька область — 3213 (+38).
- Житомирська область — 2430 (+53).
- Дніпропетровська область — 1725 (+26).
- Хмельницька область — 1581 (+42).
- Чернігівська область — 1206 (+32).
- Черкаська область — 1148 (+34).
- Донецька область — 1088 (+15).
- Запорізька область — 1085 (+33).
- Сумська область — 854 (+39).
- Миколаївська область — 808 (+11).
- Кіровоградська область — 742 (+3).
- Полтавська область — 548 (+4).
- Херсонська область — 299 (+5).
- Луганська область — 178 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Раніше ми писали: Новий антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 серпня
Станом на ранок 16 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 21 мільйон 617 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 260 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли в світі 768,9 тисяч людей. Одужали — 14 мільйонів 333 тисячі людей.
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