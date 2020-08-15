Новий антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 серпня

- 15 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 15 серпня 2020 року — 89 тисяч 719 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — і це черговий новий антирекорд!
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 044 людини (+33 летальних випадки підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 47 430 пацієнтів (+633 особи за добу).
Досі хворіють — 40 245 людей.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 11 824 особи інфіковані за весь час (+166 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 10 392 (+232).
- Чернівецька область — 7434 (+170).
- Рівненська область — 7433 (+107).
- Івано-Франківська область — 6468 (+148).
- Закарпатська область — 6170 (+90).
- Харківська область — 5837 (+254).
- Одеська область — 4871 (+139).
- Волинська область — 4590 (+61).
- Київська область — 4495 (+66).
- Тернопільська область — 3635 (+97).
- Вінницька область — 3175 (+46).
- Житомирська область — 2377 (+44).
- Дніпропетровська область — 1699 (+41).
- Хмельницька область — 1539 (+25).
- Чернігівська область — 1174 (+20).
- Черкаська область — 1114 (+22).
- Донецька область — 1073 (+24).
- Запорізька область — 1052 (+14).
- Сумська область — 815 (+32).
- Миколаївська область — 797 (+27).
- Кіровоградська область — 739 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Полтавська область — 544 (+11).
- Херсонська область — 294 (+4).
- Луганська область — 178 (+7).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 15 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 21 мільйон 357 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 285 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли у світі 763 тисячі людей. Одужали 14 мільйонів 151 тисяча людей.
Раніше ми писали: Знову антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 серпня
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