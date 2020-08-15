Новий антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 серпня

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В Україні станом на ранок 15 серпня 2020 року — 89 тисяч 719 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — і це черговий новий антирекорд!

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 044 людини (+33 летальних випадки підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 47 430 пацієнтів (+633 особи за добу).

Досі хворіють — 40 245 людей.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 11 824 особи інфіковані за весь час (+166 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 10 392 (+232). Чернівецька область — 7434 (+170). Рівненська область — 7433 (+107). Івано-Франківська область — 6468 (+148). Закарпатська область — 6170 (+90). Харківська область — 5837 (+254). Одеська область — 4871 (+139). Волинська область — 4590 (+61). Київська область — 4495 (+66). Тернопільська область — 3635 (+97). Вінницька область — 3175 (+46). Житомирська область — 2377 (+44). Дніпропетровська область — 1699 (+41). Хмельницька область — 1539 (+25). Чернігівська область — 1174 (+20). Черкаська область — 1114 (+22). Донецька область — 1073 (+24). Запорізька область — 1052 (+14). Сумська область — 815 (+32). Миколаївська область — 797 (+27). Кіровоградська область — 739 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Полтавська область — 544 (+11). Херсонська область — 294 (+4). Луганська область — 178 (+7).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 15 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 21 мільйон 357 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 285 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли у світі 763 тисячі людей. Одужали 14 мільйонів 151 тисяча людей.

Раніше ми писали: Знову антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 серпня

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