Знову антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 серпня

- 14 серп. 2020
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14 серпня (станом на 9:00) в Україні 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 летальні (+19 за добу), 46 797 пацієнтів одужало (+581 за добу). Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.
За добу зафіксовано 1732 нові випадки. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 11 658 осіб інфіковані за весь час (+184 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 10 160 (+158).
- Рівненська область — 7326 (+120).
- Чернівецька область — 7264 (+154).
- Івано-Франківська область — 6320 (+143).
- Закарпатська область — 6080 (+71).
- Харківська область — 5583 (+205).
- Одеська область — 4732 (+160).
- Волинська область — 4529 (+58).
- Київська область — 4429 (+52).
- Тернопільська область — 3538 (+49).
- Вінницька область — 3129 (+43).
- Житомирська область — 2333 (+67).
- Дніпропетровська область — 1658 (+28).
- Хмельницька область — 1514 (+46).
- Чернігівська область — 1154 (+47).
- Черкаська область — 1092 (+25).
- Донецька область — 1049 (+22).
- Запорізька область — 1038 (+28).
- Сумська область — 783 (+29).
- Миколаївська область — 770 (+15).
- Кіровоградська область — 739 (+6).
- Полтавська область — 533 (+17).
- Херсонська область — 290 (+4).
- Луганська область — 171 (+1).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 серпня 2020 року до Центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 144 640 повідомлень про підозру на COVID-19.
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