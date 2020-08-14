Знову антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 серпня

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14 серпня (станом на 9:00) в Україні 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 летальні (+19 за добу), 46 797 пацієнтів одужало (+581 за добу). Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 1732 нові випадки. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 11 658 осіб інфіковані за весь час (+184 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Київ — 10 160 (+158).

Рівненська область — 7326 (+120).

Чернівецька область — 7264 (+154).

Івано-Франківська область — 6320 (+143).

Закарпатська область — 6080 (+71).

Харківська область — 5583 (+205).

Одеська область — 4732 (+160).

Волинська область — 4529 (+58).

Київська область — 4429 (+52).

Тернопільська область — 3538 (+49).

Вінницька область — 3129 (+43).

Житомирська область — 2333 (+67).

Дніпропетровська область — 1658 (+28).

Хмельницька область — 1514 (+46).

Чернігівська область — 1154 (+47).

Черкаська область — 1092 (+25).

Донецька область — 1049 (+22).

Запорізька область — 1038 (+28).

Сумська область — 783 (+29).

Миколаївська область — 770 (+15).

Кіровоградська область — 739 (+6).

Полтавська область — 533 (+17).

Херсонська область — 290 (+4).

Луганська область — 171 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 серпня 2020 року до Центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 144 640 повідомлень про підозру на COVID-19.

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