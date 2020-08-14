Знову антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 серпня

14 серп. 2020
Перегляди: 634

Завантажте мобільний додаток сайту

14 серпня (станом на 9:00) в Україні 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 летальні (+19 за добу), 46 797 пацієнтів одужало (+581 за добу). Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 1732 нові випадки. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
  • Львівська область — 11 658 осіб інфіковані за весь час (+184 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Київ — 10 160 (+158).
  • Рівненська область — 7326 (+120).
  • Чернівецька область — 7264 (+154).
  • Івано-Франківська область — 6320 (+143).
  • Закарпатська область — 6080 (+71).
  • Харківська область — 5583 (+205).
  • Одеська область — 4732 (+160).
  • Волинська область — 4529 (+58).
  • Київська область — 4429 (+52).
  • Тернопільська область — 3538 (+49).
  • Вінницька область — 3129 (+43).
  • Житомирська область — 2333 (+67).
  • Дніпропетровська область — 1658 (+28).
  • Хмельницька область — 1514 (+46).
  • Чернігівська область — 1154 (+47).
  • Черкаська область — 1092 (+25).
  • Донецька область — 1049 (+22).
  • Запорізька область — 1038 (+28).
  • Сумська область — 783 (+29).
  • Миколаївська область — 770 (+15).
  • Кіровоградська область — 739 (+6).
  • Полтавська область — 533 (+17).
  • Херсонська область — 290 (+4).
  • Луганська область — 171 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 серпня 2020 року до Центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 144 640 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 серпня

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України
Автор: NNS - Національна служба новин

Знову антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 серпня

Знову антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 серпня
14 серпня (станом на 9:00) в Україні 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 летальні (+19 за добу), 46 797 пацієнтів одужало (+581 за добу). Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці...
Докладніше

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі