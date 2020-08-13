Новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 серпня

- 13 серп. 2020
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13 серпня (станом на 9:00) в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 1992 летальні (+22 за добу), 46 216 пацієнтів одужало (+530). За добу зафіксовано 1592 нові випадки. Це антирекорд з кількості нових хворих за добу. Загалом проведено 1 233 925 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.
Як стало відомо NNS, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 11 474 особи інфіковані за весь час (+166 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 10 002 (+133).
- Рівненська область — 7206 (+92).
- Чернівецька область — 7110 (+130).
- Івано-Франківська область — 6177 (+138).
- Закарпатська область — 6009 (+63).
- Харківська область — 5378 (+209).
- Одеська область — 4572 (+114).
- Волинська область — 4471 (+48).
- Київська область — 4377 (+70).
- Тернопільська область — 3489 (+76).
- Вінницька область — 3086 (+43).
- Житомирська область — 2266 (+51).
- Дніпропетровська область — 1630 (+28).
- Хмельницька область — 1468 (+55).
- Чернігівська область — 1107 (+27).
- Черкаська область — 1067 (+18).
- Донецька область — 1027 (+16).
- Запорізька область — 1010 (+39).
- Миколаївська область — 755 (+11).
- Сумська область — 754 (+38).
- Кіровоградська область — 733 (+5).
- Полтавська область — 516 (+2).
- Херсонська область — 286 (+10).
- Луганська область — 170 (+10).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 серпня 2020 року до Центру надійшло 2004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 142 508 повідомлень про підозру на COVID-19.