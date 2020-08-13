Новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 серпня

13 серп. 2020
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13 серпня (станом на 9:00) в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 1992 летальні (+22 за добу), 46 216 пацієнтів одужало (+530). За добу зафіксовано 1592 нові випадки. Це антирекорд з кількості нових хворих за добу. Загалом проведено 1 233 925 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Львівська область — 11 474 особи інфіковані за весь час (+166 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Київ — 10 002 (+133).
  • Рівненська область — 7206 (+92).
  • Чернівецька область — 7110 (+130).
  • Івано-Франківська область — 6177 (+138).
  • Закарпатська область — 6009 (+63).
  • Харківська область — 5378 (+209).
  • Одеська область — 4572 (+114).
  • Волинська область — 4471 (+48).
  • Київська область — 4377 (+70).
  • Тернопільська область — 3489 (+76).
  • Вінницька область — 3086 (+43).
  • Житомирська область — 2266 (+51).
  • Дніпропетровська область — 1630 (+28).
  • Хмельницька область — 1468 (+55).
  • Чернігівська область — 1107 (+27).
  • Черкаська область — 1067 (+18).
  • Донецька область — 1027 (+16).
  • Запорізька область — 1010 (+39).
  • Миколаївська область — 755 (+11).
  • Сумська область — 754 (+38).
  • Кіровоградська область — 733 (+5).
  • Полтавська область — 516 (+2).
  • Херсонська область — 286 (+10).
  • Луганська область — 170 (+10).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 серпня 2020 року до Центру надійшло 2004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 142 508 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків COVID-19 в Україні на 12 серпня

Автор: NNS - Національна служба новин

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