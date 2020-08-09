Як працюватимуть школи в "червоних" зонах з 1 вересня

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В регіонах, де Державна комісія вводитиме «червоні» зони, — тобто найвищий рівень обмежень через значний рівень поширення коронавірусу, школи відправлятимуть на карантин, а потім знову відкриватимуть. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Громадське, передає NNS.

Шмигаль каже, що карантин вводитимуть такий самий, як при інших епідеміях.

«Наприклад, коли епідемія грипу або якась інша інфекція, то закривають школи на 2 тижні, діти вчаться вдома дистанційно, а потім знову йдуть у школу»,

— розповів прем’єр.

Водночас він наголосив, що з 1 вересня в Україні почнеться «нормальний навчальний рік». Для цього уряд провів усі необхідні заходи та запустив відповідні процеси в областях. Контролюють їх виконання голови ОДА, каже Шмигаль.

«Це важливо. Тому що люди переживають. Є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі будуть вчитися вдома, що соціалізація дітей не відбудеться. Є маса прохань: пустіть хоч в перший клас хоч на один день дітей, щоб діти побачили, що це таке. Ні. В нас навчальний рік починається 1 вересня»,

— переконує прем’єр.

Як працюватимуть школи з 1 вересня?

Правила роботи шкіл в умовах пандемії вже розробили у МОН. Щоб розпочати навчальний рік з 1 вересня, українські школи повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни. Педагогам рекомендують спілкуватись з батьками переважно дистанційно, а учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендовано вчитись дистанційно або на екстернаті.

Подробиці читате тут: Школи в умовах пандемії: в Міносвіти розповіли, як почнеться новий навчальний рік

Нагадуємо, в Україні з 3 серпня набув чинності поділ країни на чотири зони за рівнем поширення коронавірусу: на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону. Ось які обмеження діють у кожній із зон: