Дезінфекція і маски у приміщеннях: правила проживання в гуртожитках під час карантину

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В Україні триває вступна кампанія до вишів, після якої частина першокурсників заселятиметься у гуртожитки. У Міністерстві охорони здоров'я підготували правила проживання в гуртожитках під час карантину через коронавірус, передає Громадське, інформує NNS.

Про це йдеться в постанові головного санітарного лікаря від 4 серпня 2020.

Біля входу до гуртожитку мають бути антисептики, а в усіх працівників та мешканців гуртожитку щоденно мають безконтактно вимірювати температуру. Мешканці обов'язково мають бути в масці або респіраторі поза кімнатою.

І мешканці, і працівники мають регулярно мити руки з милом та користуватися антисептиками.

Що має забезпечити адміністрація гуртожитку?

По-перше, наявність рідкого мила, антисептиків, паперових рушників у вбиральнях, а також надати працівникам маски та захисні рукавички. У гуртожитку мають бути контейнери для засобів індивідуального захисту та паперових серветок.

Столи, стільці, ручки дверей, кнопки ліфтів, роздягальні, сходи, поручні та інші поверхні мають дезінфікувати кожні 3-4 години.

Саме адміністрація має слідкувати, чи всі мешканці гуртожитку ходять у масках поза кімнатами, а також обмежити масові заходи у закритих приміщеннях.

Якщо у когось із працівників чи мешканців з'являться ознаки COVID-19, їх потрібно ізолювати. Цим людям адміністрація має забезпечити медичне обстеження та постачання продуктів.

Чому дотримуватися правил важливо?

У гуртожитках важко уникати контактів з іншими людьми, бо зазвичай у кімнатах проживають від двох і більше студентів, а кухні та вбиральні призначені для мешканців одного крила (або цілого поверху) гуртожитку.

Нещодавно у гуртожитку медичного університету в Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу. COVID-19 виявили у 29 людей, у 25 із них легкий перебіг хвороби.

Раніше вже фіксували спалах коронавірусу в гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну та в гуртожитку КПІ імені Сікорського.

Дотримання рекомендацій МОЗ допоможе мінімізувати ризик інфікуватися коронавірусом.

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