Дезінфекція і маски у приміщеннях: правила проживання в гуртожитках під час карантину

- 16 серп. 2020
- Перегляди: 74
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні триває вступна кампанія до вишів, після якої частина першокурсників заселятиметься у гуртожитки. У Міністерстві охорони здоров'я підготували правила проживання в гуртожитках під час карантину через коронавірус, передає Громадське, інформує NNS.
Про це йдеться в постанові головного санітарного лікаря від 4 серпня 2020.
Біля входу до гуртожитку мають бути антисептики, а в усіх працівників та мешканців гуртожитку щоденно мають безконтактно вимірювати температуру. Мешканці обов'язково мають бути в масці або респіраторі поза кімнатою.
І мешканці, і працівники мають регулярно мити руки з милом та користуватися антисептиками.
Що має забезпечити адміністрація гуртожитку?
По-перше, наявність рідкого мила, антисептиків, паперових рушників у вбиральнях, а також надати працівникам маски та захисні рукавички. У гуртожитку мають бути контейнери для засобів індивідуального захисту та паперових серветок.
Столи, стільці, ручки дверей, кнопки ліфтів, роздягальні, сходи, поручні та інші поверхні мають дезінфікувати кожні 3-4 години.
Саме адміністрація має слідкувати, чи всі мешканці гуртожитку ходять у масках поза кімнатами, а також обмежити масові заходи у закритих приміщеннях.
Якщо у когось із працівників чи мешканців з'являться ознаки COVID-19, їх потрібно ізолювати. Цим людям адміністрація має забезпечити медичне обстеження та постачання продуктів.
Чому дотримуватися правил важливо?
У гуртожитках важко уникати контактів з іншими людьми, бо зазвичай у кімнатах проживають від двох і більше студентів, а кухні та вбиральні призначені для мешканців одного крила (або цілого поверху) гуртожитку.
Нещодавно у гуртожитку медичного університету в Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу. COVID-19 виявили у 29 людей, у 25 із них легкий перебіг хвороби.
Раніше вже фіксували спалах коронавірусу в гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну та в гуртожитку КПІ імені Сікорського.
Дотримання рекомендацій МОЗ допоможе мінімізувати ризик інфікуватися коронавірусом.
Читайте ще: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 серпня