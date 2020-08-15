В Запоріжжі спалах коронавірусу серед студентів: госпіталізовано 29 мешканців гуртожитку

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У Запорізькому медичному університеті спалах коронавіруса серед студентів. У лікарню з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 29 осіб. 4 з них знаходяться в стані середньої тяжкості захворювання.

Про це NNS повідомляє з посиланням на Запорізький обласний лабораторний центр. 25 осіб з легким перебігом захворювання госпіталізували в лікарню № 7, 4 з середнім ступенем тяжкості госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню.

Перший випадок зареєстрували 11 серпня у студента 2 курсу іноземного факультету ЗДМУ, який живе у студентському гуртожитку. У той же день у його сусіда по кімнаті в гуртожитку виявили симптоми респіраторного захворювання. Його теж госпіталізували в інфекційну лікарню. У пацієнтів діагностували гострий бронхіт, ОРВІ, COVID-19.

З метою профілактики виникнення нових випадків COVID-19, в ЗДМУ провели комплекс протиепідемічних заходів:

гуртожиток взяли під охорону, контактним особам обмежили пересування;

з 11 серпня обстежують людей, які контактували з хворими протягом 14 днів до виявлення захворювання (список з 72 осіб);

а також студентам, які живуть поблизу інфікованих, на вході в гуртожиток проводиться температурний скринінг і опитування про стан здоров'я,

щодня співробітники кафедр інфекційних та дитячих інфекційних хвороб проводять огляди з термометрією мешканців усіх гуртожитків.

13 і 14 серпня провели ПЛР-тестування, за результатами тестування 13 серпня виявлено 15 осіб, які у той же день були госпіталізовані.

За результатами обстеження 14 серпня коронавірус підтвердився ще у 11 пацієнтів.

13 і 14 серпня провели заключну дезінфекцію кімнат, де перебували хворі, коридору, кухні та санітарних кімнат гуртожитку № 4.

Протиепідемічні заходи продовжуються.

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