В Запоріжжі спалах коронавірусу серед студентів: госпіталізовано 29 мешканців гуртожитку

- 15 серп. 2020
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У Запорізькому медичному університеті спалах коронавіруса серед студентів. У лікарню з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 29 осіб. 4 з них знаходяться в стані середньої тяжкості захворювання.
Про це NNS повідомляє з посиланням на Запорізький обласний лабораторний центр. 25 осіб з легким перебігом захворювання госпіталізували в лікарню № 7, 4 з середнім ступенем тяжкості госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню.
Перший випадок зареєстрували 11 серпня у студента 2 курсу іноземного факультету ЗДМУ, який живе у студентському гуртожитку. У той же день у його сусіда по кімнаті в гуртожитку виявили симптоми респіраторного захворювання. Його теж госпіталізували в інфекційну лікарню. У пацієнтів діагностували гострий бронхіт, ОРВІ, COVID-19.
З метою профілактики виникнення нових випадків COVID-19, в ЗДМУ провели комплекс протиепідемічних заходів:
- гуртожиток взяли під охорону, контактним особам обмежили пересування;
- з 11 серпня обстежують людей, які контактували з хворими протягом 14 днів до виявлення захворювання (список з 72 осіб);
- а також студентам, які живуть поблизу інфікованих, на вході в гуртожиток проводиться температурний скринінг і опитування про стан здоров'я,
- щодня співробітники кафедр інфекційних та дитячих інфекційних хвороб проводять огляди з термометрією мешканців усіх гуртожитків.
13 і 14 серпня провели ПЛР-тестування, за результатами тестування 13 серпня виявлено 15 осіб, які у той же день були госпіталізовані.
За результатами обстеження 14 серпня коронавірус підтвердився ще у 11 пацієнтів.
13 і 14 серпня провели заключну дезінфекцію кімнат, де перебували хворі, коридору, кухні та санітарних кімнат гуртожитку № 4.
Протиепідемічні заходи продовжуються.
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