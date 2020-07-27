За порушення "тиші" бійці ЗСУ можуть отримати дисциплінарне стягнення

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Заборони на відкриття вогню ЗСУ у відповідь окупантам немає, однак у випадку порушення режиму тиші українські військові можуть отримати дисциплінарне стягнення, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це сказав на брифінгу 27 липня командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко.

"Заборони на відкриття вогню у відповідь нема. Побратими можуть це підтвердити",

- сказав він.

За його словами, контролювати процес припинення вогню будуть командири підрозділів і українська сторона СЦКК. Загальний контроль буде здійснювати спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Відповідаючи на запитання щодо заборони на аеророзвідку, Кравченко запевнив, "що ситуація під контролем, є була і буде. Щоб вести розвідку, не обов’язково пересікати лінію розмежування", сказав він.

Щодо дисциплінарного покарання військових за порушення режиму тиші Кравченко зауважив, що покарання буде в межах статуту. Кожен випадок буде розглядатися конкретно по кожному військовослужбовцю.

"Якщо будуть такі порушення, хоча я не думаю, що вони будуть. Ніхто нікого, повірте, розстрілювати не буде",

- сказав Кравченко.

Він додав що мова йде про дисциплінарне стягнення.

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За словами командувача ОС, виконання безпекового компоненту, за оцінками учасників мінського процесу, відкриває шлях до політичного врегулювання.

"Очевидно, вирішення міжнародного збройного конфлікту неможливе суто військовими засобами - потрібне поєднання військових і політично-дипломатичних інструментів",

- зазначив командувач ОС.

Він підкреслив, що, забезпечуючи виконання політичних домовленостей, Збройні сили України дають можливість політикам досягти зрушень у мирному процесі.

Як повідомлялося, відсьогодні вогонь у відповідь дозволяється лише за наказом керівництва ЗСУ. Про видання таких наказів буде повідомлено Тристоронній контактній групі, йдеться у заяві Міністерства оборони України.

Про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.