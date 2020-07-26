В МОЗ повідомили про зміни в протоколі лікування COVID-19

- 26 лип. 2020
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В українському національному протоколі лікування коронавірусної хвороби COVID-19 з’явився новий препарат, повідомив на брифінгу 26 липня міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Радіо Свобода, інформує NNS.
За словами Степанова, зміни в протоколі відбулися за результатами засідання робочої групи фахівців минулого тижня.
«Було додано препарат дексаметазон. Я хотів би зауважити, що це гормональний препарат, дуже чітко розписана схема, яким чином він використовується, при яких станах. Він застосовується винятково при кисневозалежних станах, тобто коли людині дають кисень у зв’язку з розвитком дихальної недостатності. Тільки за таких умов, в умовах госпіталізації, під наглядом лікаря його можна використовувати»,
– сказав він.
При цьому Міністерство охорони здоров’я вже повідомляло про внесення дексаметазону до протоколу лікування COVID-19 в червні.
Міністр наголосив на тому, що препарат не можна застосовувати амбулаторно, без припису та нагляду лікаря.
Також, за його словами, робоча група внесла зміни в протокол щодо застосування препаратів ремдесивір та гідроксихлорохіну.
«Це (гідроксихлорохін – ред.) лікарський засіб «Плаквеніл», він більш відомий, в яких станах зараз буде використовуватися – винятково при перебігу хвороби середньої тяжкості. Звісно, винятково в умовах стаціонару, тому що вони всі мають побічні ефекти і саме в такий спосіб його треба використовувати»,
– сказав Степанов.
Також з протоколу повністю виключили препарати лопінавір та ретинавір, додав він.
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