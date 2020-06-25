МОЗ внесло новий препарат до протоколу лікування COVID-19

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Міністерство охорони здоров'я України внесло до протоколу лікування пацієнтів із COVID-19 препарат дексаметазон, передає Громадське, інформує NNS.

Про це на брифінгу 25 червня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, вчора, 24 червня, на засідання робочої групи оновили стандарти надання медичної допомоги пацієнтам із коронавірусом.

«Було прийняте рішення щодо внесення препарату «Дексаметазон» до нашого клінічного протоколу — в який спосіб лікувати, як застосовувати», — заявив міністр.

Нагадаємо, нещодавно британські вчені виявили, що пацієнтів, підключених до апарату штучної вентиляції легень, смертність у групі, яка приймала дексаметазон, знизилася з 40% до 28%. А серед тих, хто потребував кисню, — з 25% до 20%.

Дексаметазон — синтетичний препарат із групи глюкокортикоїдних гормонів. Препарат має протизапальну, протиалергічну та імуносупресивну дію.

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