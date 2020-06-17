Лікування важкохворих на Covid-19: знайдено ефективний препарат

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Всесвітня організація здоров’я вважає, що перші клінічні випробування дексаметазону у Великобританії можуть стати науковим проривом у лікуванні пацієнтів з особливо важкими формами коронавірусу. Про це повідомляється на офіційному сайті ВООЗ, передає Детектор медіа, інформує NNS.

«Це перший препарат, який продемонстрував зниження рівня смертності серед пацієнтів із Covid-19, які потребують кисневої підтримки чи штучної вентиляції легень. Це прекрасна новина і я вітаю уряд Великобританії, Оксфордський університет і багатьох лікарів і пацієнтів у Великобританії, які внесли свій вклад у цей рятівний науковий прорив», – сказав голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Випробування показали, що дексаметазон на третину скорочує ризик смертності пацієнтів на ШВЛ, та на 20% – у тих, хто перебуває на кисневому лікуванні. У той же час для пацієнтів, які переносять коронавірус легше, від застосування препарату переваг не спостерігалось.

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Варто зазначити, що як протизапальний засіб цей стероїдний препарат використовують ще з 1960-х. Він також допомагає у лікуванні деяких видів раку. Дексаметазон доступний у більшості країн та з 1977 року входить у перелік основних лікарських засобів ВООЗ.

Організація повідомляє, що в найближчі дні випробування дексаметазону в лікуванні Covid-19 закінчаться. І тоді ВООЗ зможе дати вказівки, як і коли варто використовувати цей препарат у лікарнях.

Нагадаємо, що у США відкликали дозвіл на лікування COVID-19 гідроксихлорохіном (плаквенілом) та хлорохіном. Результати нових клінічних досліджень показали, що ці препарати «ледве ефективні».