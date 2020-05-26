ВООЗ припинила випробування гідроксихлорохіну для лікування COVID-19

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Всесвітня організація охорони здоров’я тимчасово припинила клінічні випробування гідроксихлорохіну і хлорохіну як ліків від коронавірусу. Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус, передає Радіо Свобода, інформує NNS.

Рішення, за його словами, ухвалили з міркувань безпеки після недавньої публікації дослідження в медичному журналі «Ланцет». З’ясувалося, що препарат може підвищити ризик смерті серед пацієнтів з COVID-19.

Вчені проаналізували дані десятків тисяч пацієнтів з майже 700 лікарень по всьому світу і дійшли висновку, що гідроксихлорохін викликає потенційно серйозні побічні ефекти, зокрема серцеву аритмію.

Глава ВООЗ заявив, що обидва препарати в цілому безпечні для пацієнтів з аутоімунними захворюваннями або малярією.

Раніше ми писали: У світі вже більше 5 мільйонів випадків зараження COVID-19

Минулого місяця Адміністрація з контролю продуктів та ліків США (FDA) застерегла експертів з охорони здоров’я від застосування гідроксихлорохіну для лікування коронавірусної хвороби COVID-19 поза межами лікарняних умов та досліджень через ймовірність смертельних наслідків.

Гідроксихлорохін зазвичай прописують для лікування малярії, а також хворих на ревматоїдний атрит та вовчак.

Дональд Трамп 18 травня оголосив, що він вживає препарат від малярії як профілактичний засіб від коронавірусної інфекції на випадок, якщо заразиться.

Раніше Трамп вже висловлювався за використання гідроксихлорохіну для лікування COVID-19, що призвело до різкого збільшення випадків прописування цього препарату у США.