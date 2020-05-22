У світі вже більше 5 мільйонів випадків зараження COVID-19

- 22 трав. 2020
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Станом на ранок 22 травня у світі зафіксовано 5 194 879 випадків коронавірусу, передає Укрінформ, інформує NNS.
Серед зафіксованих випадків 334 622 летальні і 2 081 511 випадків одужання.
Про це свідчать дані Worldometers.
За нові добу було зареєстровано 4 383 нових випадків і 499 нових смертей.
Раніше ми писали: ВООЗ закликає країни Європи готуватися до нової хвилі коронавірусу
США, Росія і Бразилія продовжують лідирувати за кількістю хворих у світі.
У Штатах зареєстровано 1 620 902 випадки, з них 96 354 летальних та 383 169 одужань.
Найбільша кількість нових випадків за нову добу зареєстровано в Мексиці - 2 973 (всього 59 567), там же за сьогодні загинула найбільша кількість людей - 420 осіб (6 510 всього).
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