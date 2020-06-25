За добу майже 1000 нових хворих: кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 червня

- 25 черв. 2020
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В Україні станом на ранок 25 червня 2020 року — 40 008 людей інфіковані коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сайт МОЗ.
За добу плюс 994 нових випадків — це знов рекорд, з них 64 дитини та 103 медичних працівники.
Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 206 осіб.
Всього від коронавірусної хвороби в Україні померли 1067 людей (+16 летальних випадків підтверджено за добу). Одужали – 17 758 осіб (+349 за добу).
Проведено 23 905 тестувань на коронавірус, з яких 13 015 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 10 890 ІФА-тестів на антитіла.
Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 606 766, методом ІФА — 163 941.
По областях (за кількістю інфікованих + за добу):
- Львівська область — 4627 осіб інфіковано за весь час (+204 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 4613 (+85).
- Чернівецька область — 4531 (+53).
- Рівненська область — 3248 (+84).
- Закарпатська область — 2454 (+85).
- Київська область — 2373 (+41).
- Івано-Франківська область — 2171 (+47).
- Волинська область — 2024 (+69).
- Харківська область — 1947 (+56).
- Тернопільська область — 1815 (+29).
- Вінницька область — 1753 (+30).
- Одеська область — 1465 (+95).
- Житомирська область — 1337 (+33).
- Дніпропетровська область — 1069 (+9).
- Хмельницька область — 645 (+18).
- Кіровоградська область — 636 (+2).
- Черкаська область — 616 (+2).
- Запорізька область — 561 (+2).
- Чернігівська область — 506 (+12).
- Донецька область — 399 (+23).
- Миколаївська область — 377 (+9).
- Полтавська область — 301 (+1).
- Сумська область — 277 (+5).
- Херсонська область — 188 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 75 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
Статистика на окупованих територіях недоступна.
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