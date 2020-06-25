За добу майже 1000 нових хворих: кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 червня

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 25 червня 2020 року — 40 008 людей інфіковані коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сайт МОЗ.

За добу плюс 994 нових випадків — це знов рекорд, з них 64 дитини та 103 медичних працівники.

Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 206 осіб.

Всього від коронавірусної хвороби в Україні померли 1067 людей (+16 летальних випадків підтверджено за добу). Одужали – 17 758 осіб (+349 за добу).

Проведено 23 905 тестувань на коронавірус, з яких 13 015 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 10 890 ІФА-тестів на антитіла.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 606 766, методом ІФА — 163 941.

По областях (за кількістю інфікованих + за добу):

Львівська область — 4627 осіб інфіковано за весь час (+204 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 4613 (+85). Чернівецька область — 4531 (+53). Рівненська область — 3248 (+84). Закарпатська область — 2454 (+85). Київська область — 2373 (+41). Івано-Франківська область — 2171 (+47). Волинська область — 2024 (+69). Харківська область — 1947 (+56). Тернопільська область — 1815 (+29). Вінницька область — 1753 (+30). Одеська область — 1465 (+95). Житомирська область — 1337 (+33). Дніпропетровська область — 1069 (+9). Хмельницька область — 645 (+18). Кіровоградська область — 636 (+2). Черкаська область — 616 (+2). Запорізька область — 561 (+2). Чернігівська область — 506 (+12). Донецька область — 399 (+23). Миколаївська область — 377 (+9). Полтавська область — 301 (+1). Сумська область — 277 (+5). Херсонська область — 188 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Луганська область — 75 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Статистика на окупованих територіях недоступна.

Читайте ще: Б'ємо антирекорди: кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 24 червня

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України