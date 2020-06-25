За добу майже 1000 нових хворих: кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 червня

25 черв. 2020
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В Україні станом на ранок 25 червня 2020 року — 40 008 людей інфіковані коронавірусом. Про це NNS  повідомляє з посиланням на Telegram-канал  Блискавка та сайт МОЗ.

За добу плюс 994 нових випадків  — це знов рекордз них 64 дитини та 103 медичних працівники. 

Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 206 осіб.

Всього від коронавірусної хвороби в Україні померли 1067 людей (+16 летальних випадків підтверджено за добу). Одужали17 758 осіб (+349 за добу).

Проведено 23 905 тестувань на коронавірус, з яких 13 015 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 10 890 ІФА-тестів на антитіла.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 606 766, методом ІФА — 163 941.

По областях (за кількістю інфікованих + за добу):

  1. Львівська область — 4627 осіб інфіковано за весь час (+204 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Київ — 4613 (+85).
  3. Чернівецька область — 4531 (+53).
  4. Рівненська область — 3248 (+84).
  5. Закарпатська область — 2454 (+85).
  6. Київська область — 2373 (+41).
  7. Івано-Франківська область — 2171 (+47).
  8. Волинська область — 2024 (+69).
  9. Харківська область — 1947 (+56).
  10. Тернопільська область — 1815 (+29).
  11. Вінницька область — 1753 (+30).
  12. Одеська область — 1465 (+95).
  13. Житомирська область — 1337 (+33).
  14. Дніпропетровська область — 1069 (+9).
  15. Хмельницька область — 645 (+18).
  16. Кіровоградська область — 636 (+2).
  17. Черкаська область — 616 (+2).
  18. Запорізька область — 561 (+2).
  19. Чернігівська область — 506 (+12).
  20. Донецька область — 399 (+23).
  21. Миколаївська область — 377 (+9).
  22. Полтавська область — 301 (+1).
  23. Сумська область — 277 (+5).
  24. Херсонська область — 188 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  25. Луганська область — 75 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Статистика на окупованих територіях недоступна.

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