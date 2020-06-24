Б'ємо антирекорди: кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 24 червня

24 черв. 2020
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В Україні станом на ранок 24 червня 2020 року — 39 014 людей інфіковані коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал та сторінку МОЗ у Фейсбук.

За добу зафіксовано 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це знову антирекорд.

За весь час померли 1051 людина (+16 летальних випадків підтверджено за добу). Одужали – 17 409 (+453 за добу).

Загалом проведено 594 602 тестування методом ПЛР.

По областях (за кількістю інфікованих + за добу):

  1. Київ — 4528 інфіковано за весь час (+99 новий лабораторно підтверджений випадок за добу).
  2. Чернівецька область — 4478 (+59).
  3. Львівська область — 4423 (+203).
  4. Рівненська область — 3164 (+126).
  5. Закарпатська область — 2369 (+78).
  6. Київська область — 2332 (+47).
  7. Івано-Франківська область — 2124 (+33).
  8. Волинська область — 1955 (+61).
  9. Харківська область — 1891 (+47).
  10. Тернопільська область — 1786 (+42).
  11. Вінницька область — 1723 (+33).
  12. Одеська область — 1370 (+37).
  13. Житомирська область — 1304 (+9).
  14. Дніпропетровська область — 1060 (+11).
  15. Кіровоградська область — 634 (+3).
  16. Хмельницька область — 627 (+5).
  17. Черкаська область — 614 (+9).
  18. Запорізька область — 559 (+4).
  19. Чернігівська область — 494 (+9).
  20. Донецька область — 376 (+8).
  21. Миколаївська область — 368 (+2).
  22. Полтавська область — 300 (+4).
  23. Сумська область — 272 (+9).
  24. Херсонська область — 188 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  25. Луганська область — 75 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 червня 2020 року до Центру надійшло 1314 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 82 439 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Маруся Оффон

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

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