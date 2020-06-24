Б'ємо антирекорди: кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 24 червня

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В Україні станом на ранок 24 червня 2020 року — 39 014 людей інфіковані коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал та сторінку МОЗ у Фейсбук.

За добу зафіксовано 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це знову антирекорд.

За весь час померли 1051 людина (+16 летальних випадків підтверджено за добу). Одужали – 17 409 (+453 за добу).

Загалом проведено 594 602 тестування методом ПЛР.

По областях (за кількістю інфікованих + за добу):

Київ — 4528 інфіковано за весь час (+99 новий лабораторно підтверджений випадок за добу). Чернівецька область — 4478 (+59). Львівська область — 4423 (+203). Рівненська область — 3164 (+126). Закарпатська область — 2369 (+78). Київська область — 2332 (+47). Івано-Франківська область — 2124 (+33). Волинська область — 1955 (+61). Харківська область — 1891 (+47). Тернопільська область — 1786 (+42). Вінницька область — 1723 (+33). Одеська область — 1370 (+37). Житомирська область — 1304 (+9). Дніпропетровська область — 1060 (+11). Кіровоградська область — 634 (+3). Хмельницька область — 627 (+5). Черкаська область — 614 (+9). Запорізька область — 559 (+4). Чернігівська область — 494 (+9). Донецька область — 376 (+8). Миколаївська область — 368 (+2). Полтавська область — 300 (+4). Сумська область — 272 (+9). Херсонська область — 188 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Луганська область — 75 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 червня 2020 року до Центру надійшло 1314 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 82 439 повідомлень про підозру на COVID-19.

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