Б'ємо антирекорди: кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 24 червня

- 24 черв. 2020
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В Україні станом на ранок 24 червня 2020 року — 39 014 людей інфіковані коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал та сторінку МОЗ у Фейсбук.
За добу зафіксовано 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це знову антирекорд.
За весь час померли 1051 людина (+16 летальних випадків підтверджено за добу). Одужали – 17 409 (+453 за добу).
Загалом проведено 594 602 тестування методом ПЛР.
По областях (за кількістю інфікованих + за добу):
- Київ — 4528 інфіковано за весь час (+99 новий лабораторно підтверджений випадок за добу).
- Чернівецька область — 4478 (+59).
- Львівська область — 4423 (+203).
- Рівненська область — 3164 (+126).
- Закарпатська область — 2369 (+78).
- Київська область — 2332 (+47).
- Івано-Франківська область — 2124 (+33).
- Волинська область — 1955 (+61).
- Харківська область — 1891 (+47).
- Тернопільська область — 1786 (+42).
- Вінницька область — 1723 (+33).
- Одеська область — 1370 (+37).
- Житомирська область — 1304 (+9).
- Дніпропетровська область — 1060 (+11).
- Кіровоградська область — 634 (+3).
- Хмельницька область — 627 (+5).
- Черкаська область — 614 (+9).
- Запорізька область — 559 (+4).
- Чернігівська область — 494 (+9).
- Донецька область — 376 (+8).
- Миколаївська область — 368 (+2).
- Полтавська область — 300 (+4).
- Сумська область — 272 (+9).
- Херсонська область — 188 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 75 (+2).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 червня 2020 року до Центру надійшло 1314 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 82 439 повідомлень про підозру на COVID-19.
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