Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину в Україні: що зміниться

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Кабінет міністрів України оприлюднив постанову про продовження карантину до 31 серпня. Документ опубліковано на сайті уряду ввечері в п'ятницю, 24 липня, пише zaxid.net, інформує NNS.

У ньому, зокрема, йдеться про те, що залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону встановлюється «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Зокрема, «зелений» рівень встановлює регіон, за яким відсутнє рішення Держкомісії з ТЕБ та НС щодо встановлення рівня епідемічної небезпеки. На такій території запроваджують протиепідемічні заходи, передбачені для «зеленого» рівня. Зауважимо, цей рівень епідемічної небезпеки на території всього регіону встановлюється в разі відсутності в ньому ознак регіону з широким розповсюдженням коронавірусу більше трьох днів поспіль.

Тоді як «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень встановлюється у регіоні, де є значне поширення коронавірусу. Таким вважається регіон, який має одну з таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить понад 50%;

середня кількість ПЛР та ІФА-тестувань становить менше 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить понад 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить понад 10%;

показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 застосовується в разі реєстрації понад восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

На території України на період дії карантину забороняється перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Крім того забороняється:

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру».

Постанова набирає чинності з суботи, 1 серпня.

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