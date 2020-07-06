Кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 липня

- 06 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 6 липня 2020 року — 49 043 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ України у Фейсбук.
За добу виявлено 543 нові випадки інфікування коронавірусом.
Померли від коронавірусу в Україні 1 262 людини (+13 летальних випадків підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні – 21 703 особи (+327 за добу).
Загалом проведено 722 513 тестувань методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+за добу):
- Львівська область — 6301 осіб інфіковано за весь час (+104 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 5602 (+59).
- Чернівецька область — 5018 (+16).
- Рівненська область — 4190 (+82).
- Закарпатська область — 3375 (+54).
- Київська область — 2789 (+15).
- Волинська область — 2752 (+47).
- Івано-Франківська область — 2700 (+45).
- Харківська область — 2371 (+23).
- Тернопільська область — 2101 (+32).
- Вінницька область — 1967 (+16).
- Одеська область — 1883 (+18).
- Житомирська область — 1468 (+7).
- Дніпропетровська область — 1115 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Хмельницька область — 842 (+3).
- Донецька область — 681 (+1).
- Черкаська область — 670 (+9).
- Кіровоградська область — 659 (+1).
- Запорізька область — 597 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Чернігівська область — 576 (+4).
- Миколаївська область — 461 (+3).
- Полтавська область — 324 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Сумська область — 321 (+4).
- Херсонська область — 196 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 84 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 06 липня 2020 року до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 95 315 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 липня.
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У світі з початку пандемії COVID-19 виявили у 11 млн 562 тисячі 873 людей, з них 6 млн 537 тисяч 764 пацієнти одужали та 536 841 — помер від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 4,4 мільйона людей.
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