Кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 липня

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В Україні станом на ранок 6 липня 2020 року — 49 043 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ України у Фейсбук.

За добу виявлено 543 нові випадки інфікування коронавірусом.

Померли від коронавірусу в Україні 1 262 людини (+13 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні – 21 703 особи (+327 за добу).

Загалом проведено 722 513 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+за добу):

Львівська область — 6301 осіб інфіковано за весь час (+104 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 5602 (+59). Чернівецька область — 5018 (+16). Рівненська область — 4190 (+82). Закарпатська область — 3375 (+54). Київська область — 2789 (+15). Волинська область — 2752 (+47). Івано-Франківська область — 2700 (+45). Харківська область — 2371 (+23). Тернопільська область — 2101 (+32). Вінницька область — 1967 (+16). Одеська область — 1883 (+18). Житомирська область — 1468 (+7). Дніпропетровська область — 1115 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Хмельницька область — 842 (+3). Донецька область — 681 (+1). Черкаська область — 670 (+9). Кіровоградська область — 659 (+1). Запорізька область — 597 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Чернігівська область — 576 (+4). Миколаївська область — 461 (+3). Полтавська область — 324 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Сумська область — 321 (+4). Херсонська область — 196 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Луганська область — 84 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 06 липня 2020 року до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 95 315 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 липня.

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У світі з початку пандемії COVID-19 виявили у 11 млн 562 тисячі 873 людей, з них 6 млн 537 тисяч 764 пацієнти одужали та 536 841 — помер від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 4,4 мільйона людей.

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