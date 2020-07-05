У дитячому садку Тернополя спалах коронавірусу: інфіковані діти

- 05 лип. 2020
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У Тернополі призупинив роботу дитячий садок №6, де напередодні зафіксували спалах коронавірусної інфекції COVID-19, пише УНІАН, передає NNS.
Про це у Facebook повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом
«Роботу Тернопільського садка №6 тимчасово призупиняють. У 5 вихованців однієї групи лабораторно підтвердили коронавірус»,
– йдеться в повідомленні.
З метою недопущення розповсюдження вірусу серед дітей та працівників навчальний заклад закрили на 14-денний карантинний період. Про відновлення його роботи обіцяють додатково повідомити.
За останніми даними, в Тернопільській області зафіксовано 2 тисячі 69 випадків захворювання, 44 з них – за останню добу. Одужали 1 252 осіб, 30 – померли.
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