Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 липня

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В Україні станом на ранок 5 липня 2020 року — 48 500 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка.

За добу виявлено 823 нові випадки інфікування коронавірусом.

Померли від коронавірусу в Україні 1 249 людей (+22 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 21 376 осіб (+221 за добу).

Наразі кількість інфікованих по областях (+за добу):

Львівська область — 6197 осіб інфіковано за весь час (+138 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 5543 (+78). Чернівецька область — 5002 (+30). Рівненська область — 4108 (+67). Закарпатська область — 3321 (+107). Київська область — 2774 (+27). Волинська область — 2705 (+42). Івано-Франківська область — 2655 (+57). Харківська область — 2348 (+37). Тернопільська область — 2069 (+44). Вінницька область — 1951 (+15). Одеська область — 1865 (+30). Житомирська область — 1461 (+14). Дніпропетровська область — 1115 (+5). Хмельницька область — 839 (+11). Донецька область — 680 (+81). Черкаська область — 661 (+4). Кіровоградська область — 658 (+1). Запорізька область — 597 (+9). Чернігівська область — 572 (+12). Миколаївська область — 458 (+3). Полтавська область — 324 (+2). Сумська область — 317 (+9). Херсонська область — 196 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Луганська область — 84 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 5 липня в світі зафіксовано 11 267 309 випадків коронавірусної інфекції – на 192 тисячі більше, ніж добою раніше.

Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 липня.

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