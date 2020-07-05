Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 липня

05 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 5 липня 2020 року — 48 500 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка.

За добу виявлено 823 нові випадки інфікування коронавірусом.

Померли від коронавірусу в Україні 1 249  людей (+22 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 21 376 осіб (+221 за добу).

Наразі кількість інфікованих по областях (+за добу):

  1. Львівська область — 6197 осіб інфіковано за весь час (+138 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2. Київ — 5543 (+78).
  3. Чернівецька область — 5002 (+30).
  4. Рівненська область — 4108 (+67).
  5. Закарпатська область — 3321 (+107).
  6. Київська область — 2774 (+27).
  7. Волинська область — 2705 (+42).
  8. Івано-Франківська область — 2655 (+57).
  9. Харківська область — 2348 (+37).
  10. Тернопільська область — 2069 (+44).
  11. Вінницька область — 1951 (+15).
  12. Одеська область — 1865 (+30).
  13. Житомирська область — 1461 (+14).
  14. Дніпропетровська область — 1115 (+5).
  15. Хмельницька область — 839 (+11).
  16. Донецька область — 680 (+81).
  17. Черкаська область — 661 (+4).
  18. Кіровоградська область — 658 (+1).
  19. Запорізька область — 597 (+9).
  20. Чернігівська область — 572 (+12).
  21. Миколаївська область — 458 (+3).
  22. Полтавська область — 324 (+2).
  23. Сумська область — 317 (+9).
  24. Херсонська область — 196 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
  25. Луганська область — 84 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 5 липня в світі зафіксовано 11 267 309 випадків коронавірусної інфекції – на 192 тисячі більше, ніж добою раніше.

Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 липня.

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Маруся Оффон

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