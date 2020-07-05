Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 липня

- 05 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 5 липня 2020 року — 48 500 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка.
За добу виявлено 823 нові випадки інфікування коронавірусом.
Померли від коронавірусу в Україні 1 249 людей (+22 летальних випадків підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 21 376 осіб (+221 за добу).
Наразі кількість інфікованих по областях (+за добу):
- Львівська область — 6197 осіб інфіковано за весь час (+138 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 5543 (+78).
- Чернівецька область — 5002 (+30).
- Рівненська область — 4108 (+67).
- Закарпатська область — 3321 (+107).
- Київська область — 2774 (+27).
- Волинська область — 2705 (+42).
- Івано-Франківська область — 2655 (+57).
- Харківська область — 2348 (+37).
- Тернопільська область — 2069 (+44).
- Вінницька область — 1951 (+15).
- Одеська область — 1865 (+30).
- Житомирська область — 1461 (+14).
- Дніпропетровська область — 1115 (+5).
- Хмельницька область — 839 (+11).
- Донецька область — 680 (+81).
- Черкаська область — 661 (+4).
- Кіровоградська область — 658 (+1).
- Запорізька область — 597 (+9).
- Чернігівська область — 572 (+12).
- Миколаївська область — 458 (+3).
- Полтавська область — 324 (+2).
- Сумська область — 317 (+9).
- Херсонська область — 196 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 84 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 5 липня в світі зафіксовано 11 267 309 випадків коронавірусної інфекції – на 192 тисячі більше, ніж добою раніше.
Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 липня.
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