Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 липня

04 лип. 2020
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4 липня (станом на 9:00) в Україні 47 677 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1227 летальних (+15 за добу), 21 155 пацієнтів одужало (+597). За добу зафіксовано 914 нових випадків. Загалом проведено 705 836 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Львівська область — 6059 осіб інфіковано за весь час (+176 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Київ — 5465 (+118).
  • Чернівецька область — 4972 (+37).
  • Рівненська область — 4041 (+91).
  • Закарпатська область — 3214 (+88).
  • Київська область — 2747 (+45).
  • Волинська область — 2663 (+92).
  • Івано-Франківська область — 2598 (+54).
  • Харківська область — 2311 (+56).
  • Тернопільська область — 2025 (+35).
  • Вінницька область — 1936 (+21).
  • Одеська область — 1835 (+43).
  • Житомирська область — 1447 (+12).
  • Дніпропетровська область — 1110 (+7).
  • Хмельницька область — 828 (+6).
  • Кіровоградська область — 657 (+4).
  • Черкаська область — 657 (+4).
  • Донецька область — 599 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
  • Запорізька область — 588 (+9).
  • Чернігівська область — 560 (+6).
  • Миколаївська область — 455 (+5).
  • Полтавська область — 322 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
  • Сумська область — 308 (+4).
  • Херсонська область — 196 (+1).
  • Луганська область — 84 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 липня 2020 року до Центру надійшло 1288 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 93 709 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 липня

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