Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 липня

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4 липня (станом на 9:00) в Україні 47 677 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1227 летальних (+15 за добу), 21 155 пацієнтів одужало (+597). За добу зафіксовано 914 нових випадків. Загалом проведено 705 836 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 6059 осіб інфіковано за весь час (+176 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Київ — 5465 (+118).

Чернівецька область — 4972 (+37).

Рівненська область — 4041 (+91).

Закарпатська область — 3214 (+88).

Київська область — 2747 (+45).

Волинська область — 2663 (+92).

Івано-Франківська область — 2598 (+54).

Харківська область — 2311 (+56).

Тернопільська область — 2025 (+35).

Вінницька область — 1936 (+21).

Одеська область — 1835 (+43).

Житомирська область — 1447 (+12).

Дніпропетровська область — 1110 (+7).

Хмельницька область — 828 (+6).

Кіровоградська область — 657 (+4).

Черкаська область — 657 (+4).

Донецька область — 599 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Запорізька область — 588 (+9).

Чернігівська область — 560 (+6).

Миколаївська область — 455 (+5).

Полтавська область — 322 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Сумська область — 308 (+4).

Херсонська область — 196 (+1).

Луганська область — 84 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 липня 2020 року до Центру надійшло 1288 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 93 709 повідомлень про підозру на COVID-19.

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