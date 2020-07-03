Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 липня

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В Україні станом на ранок 3 липня 2020 року — 46 763 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка.

За добу виявлено 876 нових випадків інфікування коронавірусом.

Померли від коронавірусу в Україні 1 212 людей (+27 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 20 558 осіб (+505 за добу).

Кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 5883 осіб інфіковано за весь час (+153 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 5347 (+105). Чернівецька область — 4935 (+41). Рівненська область — 3950 (+73). Закарпатська область — 3126 (+80). Київська область — 2702 (+47). Волинська область — 2571 (+63). Івано-Франківська область — 2544 (+55). Харківська область — 2255 (+48). Тернопільська область — 1990 (+32). Вінницька область — 1915 (+20). Одеська область — 1792 (+56). Житомирська область — 1435 (+14). Дніпропетровська область — 1103 (+8). Хмельницька область — 822 (+14). Кіровоградська область — 653 (+3). Черкаська область — 653 (+8). Донецька область — 599 (+37). Запорізька область — 579 (+3). Чернігівська область — 554 (+7). Миколаївська область — 450 (+3). Полтавська область — 322 (+2). Сумська область — 304 (+2). Херсонська область — 195 (+1). Луганська область — 84 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 липня.

Станом на 9:00 ранку 3 липня у світі 10,99 мільйонів людей інфіковані коронавірусом. +208 тисяч нових випадків за добу — ЦЕ НОВИЙ АНТИРЕКОРД.

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