Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 липня

03 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 3 липня 2020 року — 46 763 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка.

За добу виявлено 876 нових випадків інфікування коронавірусом.

Померли від коронавірусу в Україні 1 212 людей (+27 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 20 558 осіб (+505 за добу).

Кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 5883 осіб інфіковано за весь час (+153 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2. Київ — 5347 (+105).
  3. Чернівецька область — 4935 (+41).
  4. Рівненська область — 3950 (+73).
  5. Закарпатська область — 3126 (+80).
  6. Київська область — 2702 (+47).
  7. Волинська область — 2571 (+63).
  8. Івано-Франківська область — 2544 (+55).
  9. Харківська область — 2255 (+48).
  10. Тернопільська область — 1990 (+32).
  11. Вінницька область — 1915 (+20).
  12. Одеська область — 1792 (+56).
  13. Житомирська область — 1435 (+14).
  14. Дніпропетровська область — 1103 (+8).
  15. Хмельницька область — 822 (+14).
  16. Кіровоградська область — 653 (+3).
  17. Черкаська область — 653 (+8).
  18. Донецька область — 599 (+37).
  19. Запорізька область — 579 (+3).
  20. Чернігівська область — 554 (+7).
  21. Миколаївська область — 450 (+3).
  22. Полтавська область — 322 (+2).
  23. Сумська область — 304 (+2).
  24. Херсонська область — 195 (+1).
  25. Луганська область — 84 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 липня.

Станом на 9:00 ранку 3 липня у світі 10,99 мільйонів людей інфіковані коронавірусом. +208 тисяч нових випадків за добу — ЦЕ НОВИЙ АНТИРЕКОРД.

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Маруся Оффон

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