Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 липня

- 03 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 3 липня 2020 року — 46 763 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка.
За добу виявлено 876 нових випадків інфікування коронавірусом.
Померли від коронавірусу в Україні 1 212 людей (+27 летальних випадків підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 20 558 осіб (+505 за добу).
Кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 5883 осіб інфіковано за весь час (+153 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 5347 (+105).
- Чернівецька область — 4935 (+41).
- Рівненська область — 3950 (+73).
- Закарпатська область — 3126 (+80).
- Київська область — 2702 (+47).
- Волинська область — 2571 (+63).
- Івано-Франківська область — 2544 (+55).
- Харківська область — 2255 (+48).
- Тернопільська область — 1990 (+32).
- Вінницька область — 1915 (+20).
- Одеська область — 1792 (+56).
- Житомирська область — 1435 (+14).
- Дніпропетровська область — 1103 (+8).
- Хмельницька область — 822 (+14).
- Кіровоградська область — 653 (+3).
- Черкаська область — 653 (+8).
- Донецька область — 599 (+37).
- Запорізька область — 579 (+3).
- Чернігівська область — 554 (+7).
- Миколаївська область — 450 (+3).
- Полтавська область — 322 (+2).
- Сумська область — 304 (+2).
- Херсонська область — 195 (+1).
- Луганська область — 84 (+1).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 липня.
Станом на 9:00 ранку 3 липня у світі 10,99 мільйонів людей інфіковані коронавірусом. +208 тисяч нових випадків за добу — ЦЕ НОВИЙ АНТИРЕКОРД.
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