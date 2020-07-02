Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 липня

- 02 лип. 2020
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2 липня (станом на 9:00) в Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1185 летальних (+12 летальних випадків підтверджено за добу), 20 053 пацієнти одужало (+505). За добу зафіксовано 889 нових випадків. Загалом проведено 677 254 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посилання на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 5730 осіб інфіковано за весь час (+152 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 5242 (+104).
- Чернівецька область — 4894 (+44).
- Рівненська область — 3877 (+93).
- Закарпатська область — 3046 (+85).
- Київська область — 2655 (+45).
- Волинська область — 2508 (+81).
- Івано-Франківська область — 2489 (+51).
- Харківська область — 2207 (+38).
- Тернопільська область — 1958 (+28).
- Вінницька область — 1895 (+19).
- Одеська область — 1736 (+24).
- Житомирська область — 1421 (+13).
- Дніпропетровська область — 1095 (+5).
- Хмельницька область — 808 (+3).
- Кіровоградська область — 650 (+3).
- Черкаська область — 645 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Запорізька область — 576 (+4).
- Донецька область — 562 (+78).
- Чернігівська область — 547 (+9).
- Миколаївська область — 447 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Полтавська область — 320 (+1).
- Сумська область — 302 (+5).
- Херсонська область — 194 (+1).
- Луганська область — 83 (+3).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 липня 2020 року до Центру надійшло 1239 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 91 172 повідомлення про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 липня
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