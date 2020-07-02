Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 липня

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2 липня (станом на 9:00) в Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1185 летальних (+12 летальних випадків підтверджено за добу), 20 053 пацієнти одужало (+505). За добу зафіксовано 889 нових випадків. Загалом проведено 677 254 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посилання на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 5730 осіб інфіковано за весь час (+152 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Київ — 5242 (+104).

Чернівецька область — 4894 (+44).

Рівненська область — 3877 (+93).

Закарпатська область — 3046 (+85).

Київська область — 2655 (+45).

Волинська область — 2508 (+81).

Івано-Франківська область — 2489 (+51).

Харківська область — 2207 (+38).

Тернопільська область — 1958 (+28).

Вінницька область — 1895 (+19).

Одеська область — 1736 (+24).

Житомирська область — 1421 (+13).

Дніпропетровська область — 1095 (+5).

Хмельницька область — 808 (+3).

Кіровоградська область — 650 (+3).

Черкаська область — 645 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Запорізька область — 576 (+4).

Донецька область — 562 (+78).

Чернігівська область — 547 (+9).

Миколаївська область — 447 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Полтавська область — 320 (+1).

Сумська область — 302 (+5).

Херсонська область — 194 (+1).

Луганська область — 83 (+3).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 липня 2020 року до Центру надійшло 1239 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 91 172 повідомлення про підозру на COVID-19.

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