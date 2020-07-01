Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 липня

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В Україні станом на ранок 1 липня 2020 року — 44 998 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ у Фейсбук.

За добу плюс 664 нових випадків інфікування коронавірусом.

Померли 1 173 людини (+14 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали – 19 548 осіб (+433 за добу).

Загалом проведено 666147 тестувань методом ПЛР.

Кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 5578 осіб інфіковано за весь час (+143 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 5138 (+101). Чернівецька область — 4850 (+49). Рівненська область — 3784 (+72). Закарпатська область — 2961 (+72). Київська область — 2610 (+25). Івано-Франківська область — 2438 (+43). Волинська область — 2427 (+59). Харківська область — 2169 (+35). Тернопільська область — 1930 (+11). Вінницька область — 1876 (+12). Одеська область — 1712 (+14). Житомирська область — 1408 (+4). Дніпропетровська область — 1090 (+3). Хмельницька область — 805 (+2). Кіровоградська область — 647 (+1). Черкаська область — 645 (+3). Запорізька область — 572 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Чернігівська область — 538 (+2). Донецька область — 484 (+3). Миколаївська область — 447 (+3). Полтавська область — 319 (+5). Сумська область — 297 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Херсонська область — 193 (+2). Луганська область — 80 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 червня.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 01 липня 2020 року до Центру надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 89 933 повідомлення про підозру на COVID-19.

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