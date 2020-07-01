Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 липня

- 01 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 1 липня 2020 року — 44 998 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ у Фейсбук.
За добу плюс 664 нових випадків інфікування коронавірусом.
Померли 1 173 людини (+14 летальних випадків підтверджено за добу).
Одужали – 19 548 осіб (+433 за добу).
Загалом проведено 666147 тестувань методом ПЛР.
Кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 5578 осіб інфіковано за весь час (+143 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 5138 (+101).
- Чернівецька область — 4850 (+49).
- Рівненська область — 3784 (+72).
- Закарпатська область — 2961 (+72).
- Київська область — 2610 (+25).
- Івано-Франківська область — 2438 (+43).
- Волинська область — 2427 (+59).
- Харківська область — 2169 (+35).
- Тернопільська область — 1930 (+11).
- Вінницька область — 1876 (+12).
- Одеська область — 1712 (+14).
- Житомирська область — 1408 (+4).
- Дніпропетровська область — 1090 (+3).
- Хмельницька область — 805 (+2).
- Кіровоградська область — 647 (+1).
- Черкаська область — 645 (+3).
- Запорізька область — 572 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Чернігівська область — 538 (+2).
- Донецька область — 484 (+3).
- Миколаївська область — 447 (+3).
- Полтавська область — 319 (+5).
- Сумська область — 297 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Херсонська область — 193 (+2).
- Луганська область — 80 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 червня.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 01 липня 2020 року до Центру надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 89 933 повідомлення про підозру на COVID-19.
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