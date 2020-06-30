Кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 червня

- 30 черв. 2020
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В Україні станом на ранок 30 червня 2020 року — 44 334 людини інфіковані коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ у Фейсбук.
З 44 334 людей померли 1159 (+12 летальних випадків підтверджено за добу).
Всього одужали – 19 115 осіб (+88 за добу).
За добу зафіксовано 706 нових випадків інфікування коронавірусом.
Загалом проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.
Кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 5435 осіб інфіковано за весь час (+143 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 5037 (+57).
- Чернівецька область — 4801 (+56).
- Рівненська область — 3712 (+74).
- Закарпатська область — 2889 (+97).
- Київська область — 2585 (+39).
- Івано-Франківська область — 2395 (+45).
- Волинська область — 2368 (+56).
- Харківська область — 2134 (+36).
- Тернопільська область — 1919 (+6).
- Вінницька область — 1864 (+18).
- Одеська область — 1698 (+66).
- Житомирська область — 1404 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Дніпропетровська область — 1087 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Хмельницька область — 803 (+5).
- Кіровоградська область — 646 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Черкаська область — 642 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Запорізька область — 572 (+2).
- Чернігівська область — 536 (+1).
- Донецька область — 481 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Миколаївська область — 444 (+2).
- Полтавська область — 314 (+2).
- Сумська область — 297 (+1).
- Херсонська область — 191 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 80 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
Статистика на окупованих територіях недоступна.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 30 червня 2020 року до Центру надійшло 796 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 961 повідомлення про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 червня.
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