Кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 червня

30 черв. 2020
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В Україні станом на ранок 30 червня 2020 року — 44 334 людини інфіковані коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ у Фейсбук.

З 44 334 людей померли 1159 (+12 летальних випадків підтверджено за добу).

Всього одужали – 19 115 осіб (+88 за добу).

За добу зафіксовано 706 нових випадків інфікування коронавірусом.

Загалом проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.

Кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 5435 осіб інфіковано за весь час (+143 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2. Київ — 5037 (+57).
  3. Чернівецька область — 4801 (+56).
  4. Рівненська область — 3712 (+74).
  5. Закарпатська область — 2889 (+97).
  6. Київська область — 2585 (+39).
  7. Івано-Франківська область — 2395 (+45).
  8. Волинська область — 2368 (+56).
  9. Харківська область — 2134 (+36).
  10. Тернопільська область — 1919 (+6).
  11. Вінницька область — 1864 (+18).
  12. Одеська область — 1698 (+66).
  13. Житомирська область — 1404 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  14. Дніпропетровська область — 1087 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  15. Хмельницька область — 803 (+5).
  16. Кіровоградська область — 646 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  17. Черкаська область — 642 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  18. Запорізька область — 572 (+2).
  19. Чернігівська область — 536 (+1).
  20. Донецька область — 481 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  21. Миколаївська область — 444 (+2).
  22. Полтавська область — 314 (+2).
  23. Сумська область — 297 (+1).
  24. Херсонська область — 191 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  25. Луганська область — 80 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Статистика на окупованих територіях недоступна.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 30 червня 2020 року до Центру надійшло 796 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 961 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 червня.

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Маруся Оффон

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

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