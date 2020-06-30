Кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 червня

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В Україні станом на ранок 30 червня 2020 року — 44 334 людини інфіковані коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ у Фейсбук.

З 44 334 людей померли 1159 (+12 летальних випадків підтверджено за добу).

Всього одужали – 19 115 осіб (+88 за добу).

За добу зафіксовано 706 нових випадків інфікування коронавірусом.

Загалом проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.

Кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 5435 осіб інфіковано за весь час (+143 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 5037 (+57). Чернівецька область — 4801 (+56). Рівненська область — 3712 (+74). Закарпатська область — 2889 (+97). Київська область — 2585 (+39). Івано-Франківська область — 2395 (+45). Волинська область — 2368 (+56). Харківська область — 2134 (+36). Тернопільська область — 1919 (+6). Вінницька область — 1864 (+18). Одеська область — 1698 (+66). Житомирська область — 1404 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Дніпропетровська область — 1087 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Хмельницька область — 803 (+5). Кіровоградська область — 646 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Черкаська область — 642 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Запорізька область — 572 (+2). Чернігівська область — 536 (+1). Донецька область — 481 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Миколаївська область — 444 (+2). Полтавська область — 314 (+2). Сумська область — 297 (+1). Херсонська область — 191 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Луганська область — 80 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Статистика на окупованих територіях недоступна.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 30 червня 2020 року до Центру надійшло 796 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 961 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 червня.

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