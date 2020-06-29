Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 червня

29 черв. 2020
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В Україні станом на ранок 29 червня 2020 року — 43 628 людей інфіковані коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ у Фейсбук.

За добу плюс 646 нових випадків.

Всього померли 1147 людей (+18 летальних випадки підтверджено за добу).

Всього одужали – 19 027 (+93 за добу).

По областях (за кількістю інфікованих+ за добу):

  1. Львівська область — 5292 особи інфіковано за весь час (+115 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2. Київ — 4980 (+45).
  3. Чернівецька область — 4745 (+59).
  4. Рівненська область — 3638 (+70).
  5. Закарпатська область — 2792 (+66).
  6. Київська область — 2546 (+40).
  7. Івано-Франківська область — 2350 (+50).
  8. Волинська область — 2312 (+84).
  9. Харківська область — 2098 (+16).
  10. Тернопільська область — 1913 (+20).
  11. Вінницька область — 1846 (+13).
  12. Одеська область — 1632 (+31).
  13. Житомирська область — 1404 (+8).
  14. Дніпропетровська область — 1087 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  15. Хмельницька область — 798 (+7).
  16. Кіровоградська область — 646 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  17. Черкаська область — 642 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  18. Запорізька область — 570 (+2).
  19. Чернігівська область — 535 (+9).
  20. Донецька область — 481 (+2).
  21. Миколаївська область — 442 (+6).
  22. Полтавська область — 312 (+2).
  23. Сумська область — 296 (+1).
  24. Херсонська область — 191 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  25. Луганська область — 80 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Статистика на окупованих територіях недоступна.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 165 повідомлень про підозру на COVID-19.

Загалом проведено 649150 тестувань методом ПЛР.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 червня

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Маруся Оффон

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