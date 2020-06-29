Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 червня

- 29 черв. 2020
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В Україні станом на ранок 29 червня 2020 року — 43 628 людей інфіковані коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ у Фейсбук.
За добу плюс 646 нових випадків.
Всього померли 1147 людей (+18 летальних випадки підтверджено за добу).
Всього одужали – 19 027 (+93 за добу).
По областях (за кількістю інфікованих+ за добу):
- Львівська область — 5292 особи інфіковано за весь час (+115 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 4980 (+45).
- Чернівецька область — 4745 (+59).
- Рівненська область — 3638 (+70).
- Закарпатська область — 2792 (+66).
- Київська область — 2546 (+40).
- Івано-Франківська область — 2350 (+50).
- Волинська область — 2312 (+84).
- Харківська область — 2098 (+16).
- Тернопільська область — 1913 (+20).
- Вінницька область — 1846 (+13).
- Одеська область — 1632 (+31).
- Житомирська область — 1404 (+8).
- Дніпропетровська область — 1087 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Хмельницька область — 798 (+7).
- Кіровоградська область — 646 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Черкаська область — 642 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Запорізька область — 570 (+2).
- Чернігівська область — 535 (+9).
- Донецька область — 481 (+2).
- Миколаївська область — 442 (+6).
- Полтавська область — 312 (+2).
- Сумська область — 296 (+1).
- Херсонська область — 191 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 80 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
Статистика на окупованих територіях недоступна.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 165 повідомлень про підозру на COVID-19.
Загалом проведено 649150 тестувань методом ПЛР.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 червня
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