Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 червня

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В Україні станом на ранок 29 червня 2020 року — 43 628 людей інфіковані коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ у Фейсбук.

За добу плюс 646 нових випадків.

Всього померли 1147 людей (+18 летальних випадки підтверджено за добу).

Всього одужали – 19 027 (+93 за добу).

По областях (за кількістю інфікованих+ за добу):

Львівська область — 5292 особи інфіковано за весь час (+115 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 4980 (+45). Чернівецька область — 4745 (+59). Рівненська область — 3638 (+70). Закарпатська область — 2792 (+66). Київська область — 2546 (+40). Івано-Франківська область — 2350 (+50). Волинська область — 2312 (+84). Харківська область — 2098 (+16). Тернопільська область — 1913 (+20). Вінницька область — 1846 (+13). Одеська область — 1632 (+31). Житомирська область — 1404 (+8). Дніпропетровська область — 1087 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Хмельницька область — 798 (+7). Кіровоградська область — 646 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Черкаська область — 642 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Запорізька область — 570 (+2). Чернігівська область — 535 (+9). Донецька область — 481 (+2). Миколаївська область — 442 (+6). Полтавська область — 312 (+2). Сумська область — 296 (+1). Херсонська область — 191 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Луганська область — 80 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Статистика на окупованих територіях недоступна.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 165 повідомлень про підозру на COVID-19.

Загалом проведено 649150 тестувань методом ПЛР.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 червня

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