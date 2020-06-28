Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 червня

- 28 черв. 2020
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В Україні станом на ранок 28 червня 2020 року — 42 982 людини інфіковані коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка.
За добу зафіксовано 917 нових випадків.
За весь час від коронавірусу померли 1129 людей (+19 летальних випадки підтверджено за добу). Одужали – 18 934 людини (+233 за добу).
По областях (за кількістю інфікованих+ за добу):
- Львівська область — 5177 осіб інфіковано за весь час (+173 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 4935 (+69).
- Чернівецька область — 4686 (+55).
- Рівненська область — 3568 (+93).
- Закарпатська область — 2726 (+86).
- Київська область — 2506 (+37).
- Івано-Франківська область — 2300 (+47).
- Волинська область — 2228 (+67).
- Харківська область — 2082 (+36).
- Тернопільська область — 1893 (+17).
- Вінницька область — 1833 (+22).
- Одеська область — 1601 (+34).
- Житомирська область — 1396 (+25).
- Дніпропетровська область — 1087 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Хмельницька область — 791 (+14).
- Кіровоградська область — 646 (+4).
- Черкаська область — 642 (+7).
- Запорізька область — 568 (+3).
- Чернігівська область — 526 (+7).
- Донецька область — 479 (+64).
- Миколаївська область — 436 (+44).
- Полтавська область — 310 (+1).
- Сумська область — 295 (+8).
- Херсонська область — 191 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 80 (+4).
Статистика на окупованих територіях недоступна.
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