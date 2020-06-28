Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 червня

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В Україні станом на ранок 28 червня 2020 року — 42 982 людини інфіковані коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 917 нових випадків.

За весь час від коронавірусу померли 1129 людей (+19 летальних випадки підтверджено за добу). Одужали – 18 934 людини (+233 за добу).

По областях (за кількістю інфікованих+ за добу):

Львівська область — 5177 осіб інфіковано за весь час (+173 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 4935 (+69). Чернівецька область — 4686 (+55). Рівненська область — 3568 (+93). Закарпатська область — 2726 (+86). Київська область — 2506 (+37). Івано-Франківська область — 2300 (+47). Волинська область — 2228 (+67). Харківська область — 2082 (+36). Тернопільська область — 1893 (+17). Вінницька область — 1833 (+22). Одеська область — 1601 (+34). Житомирська область — 1396 (+25). Дніпропетровська область — 1087 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Хмельницька область — 791 (+14). Кіровоградська область — 646 (+4). Черкаська область — 642 (+7). Запорізька область — 568 (+3). Чернігівська область — 526 (+7). Донецька область — 479 (+64). Миколаївська область — 436 (+44). Полтавська область — 310 (+1). Сумська область — 295 (+8). Херсонська область — 191 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Луганська область — 80 (+4).

Статистика на окупованих територіях недоступна.

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