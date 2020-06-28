Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 червня

28 черв. 2020
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В Україні станом на ранок 28 червня 2020 року — 42 982 людини інфіковані коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 917 нових випадків

За весь час від коронавірусу померли 1129 людей (+19 летальних випадки підтверджено за добу). Одужали – 18 934 людини (+233 за добу).

По областях (за кількістю інфікованих+ за добу):

  1. Львівська область — 5177 осіб інфіковано за весь час (+173 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2. Київ — 4935 (+69).
  3. Чернівецька область — 4686 (+55).
  4. Рівненська область — 3568 (+93).
  5. Закарпатська область — 2726 (+86).
  6. Київська область — 2506 (+37).
  7. Івано-Франківська область — 2300 (+47).
  8. Волинська область — 2228 (+67).
  9. Харківська область — 2082 (+36).
  10. Тернопільська область — 1893 (+17).
  11. Вінницька область — 1833 (+22).
  12. Одеська область — 1601 (+34).
  13. Житомирська область — 1396 (+25).
  14. Дніпропетровська область — 1087 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  15. Хмельницька область — 791 (+14).
  16. Кіровоградська область — 646 (+4).
  17. Черкаська область — 642 (+7).
  18. Запорізька область — 568 (+3).
  19. Чернігівська область — 526 (+7).
  20. Донецька область — 479 (+64).
  21. Миколаївська область — 436 (+44).
  22. Полтавська область — 310 (+1).
  23. Сумська область — 295 (+8).
  24. Херсонська область — 191 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  25. Луганська область — 80 (+4).

Статистика на окупованих територіях недоступна.

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