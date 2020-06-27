Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 червня

- 27 черв. 2020
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27 червня (станом на 9:00) в Україні 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ у Фейсбук.
З 42 065 випадків 1110 летальних (+24 летальних випадки підтверджено за добу), 18 701 пацієнт одужав (+402 за добу).
За добу зафіксовано 948 нових випадків. Загалом проведено 631 966 тестувань методом ПЛР.
По областях (за кількістю інфікованих + за добу):
- Львівська область — 5004 особи інфіковано за весь час (+168 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 4866 (+140).
- Чернівецька область — 4631 (+49).
- Рівненська область — 3475 (+111).
- Закарпатська область — 2640 (+93).
- Київська область — 2469 (+50).
- Івано-Франківська область — 2253 (+36).
- Волинська область — 2161 (+65).
- Харківська область — 2046 (+53).
- Тернопільська область — 1876 (+19).
- Вінницька область — 1811 (+23).
- Одеська область — 1567 (+38).
- Житомирська область — 1371 (+5).
- Дніпропетровська область — 1087 (+6).
- Хмельницька область — 777 (+53).
- Кіровоградська область — 642 (+2).
- Черкаська область — 635 (+8).
- Запорізька область — 565 (+4).
- Чернігівська область — 519 (+5).
- Донецька область — 415 (+3).
- Миколаївська область — 392 (+8).
- Полтавська область — 309 (+5).
- Сумська область — 287 (+3).
- Херсонська область — 191 (+1).
- Луганська область — 76 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 червня 2020 року до Центру надійшло 1185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 86 359 повідомлень про підозру на COVID-19
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