Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 червня

27 черв. 2020
Перегляди: 636

Завантажте мобільний додаток сайту

27 червня (станом на 9:00) в Україні 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ у Фейсбук.

З 42 065 випадків 1110 летальних (+24 летальних випадки підтверджено за добу), 18 701 пацієнт одужав (+402 за добу). 

За добу зафіксовано 948 нових випадків. Загалом проведено 631 966 тестувань методом ПЛР.

По областях (за кількістю інфікованих + за добу):

  1. Львівська область — 5004 особи інфіковано за весь час (+168 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Київ — 4866 (+140).
  3. Чернівецька область — 4631 (+49).
  4. Рівненська область — 3475 (+111).
  5. Закарпатська область — 2640 (+93).
  6. Київська область — 2469 (+50).
  7. Івано-Франківська область — 2253 (+36).
  8. Волинська область — 2161 (+65).
  9. Харківська область — 2046 (+53).
  10. Тернопільська область — 1876 (+19).
  11. Вінницька область — 1811 (+23).
  12. Одеська область — 1567 (+38).
  13. Житомирська область — 1371 (+5).
  14. Дніпропетровська область — 1087 (+6).
  15. Хмельницька область — 777 (+53).
  16. Кіровоградська область — 642 (+2).
  17. Черкаська область — 635 (+8).
  18. Запорізька область — 565 (+4).
  19. Чернігівська область — 519 (+5).
  20. Донецька область — 415 (+3).
  21. Миколаївська область — 392 (+8).
  22. Полтавська область — 309 (+5).
  23. Сумська область — 287 (+3).
  24. Херсонська область — 191 (+1).
  25. Луганська область — 76 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 червня 2020 року до Центру надійшло 1185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 86 359 повідомлень про підозру на COVID-19

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

Маруся Оффон

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!