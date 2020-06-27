Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 червня

Завантажте мобільний додаток сайту

27 червня (станом на 9:00) в Україні 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ у Фейсбук.

З 42 065 випадків 1110 летальних (+24 летальних випадки підтверджено за добу), 18 701 пацієнт одужав (+402 за добу).

За добу зафіксовано 948 нових випадків. Загалом проведено 631 966 тестувань методом ПЛР.

По областях (за кількістю інфікованих + за добу):

Львівська область — 5004 особи інфіковано за весь час (+168 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 4866 (+140). Чернівецька область — 4631 (+49). Рівненська область — 3475 (+111). Закарпатська область — 2640 (+93). Київська область — 2469 (+50). Івано-Франківська область — 2253 (+36). Волинська область — 2161 (+65). Харківська область — 2046 (+53). Тернопільська область — 1876 (+19). Вінницька область — 1811 (+23). Одеська область — 1567 (+38). Житомирська область — 1371 (+5). Дніпропетровська область — 1087 (+6). Хмельницька область — 777 (+53). Кіровоградська область — 642 (+2). Черкаська область — 635 (+8). Запорізька область — 565 (+4). Чернігівська область — 519 (+5). Донецька область — 415 (+3). Миколаївська область — 392 (+8). Полтавська область — 309 (+5). Сумська область — 287 (+3). Херсонська область — 191 (+1). Луганська область — 76 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 червня 2020 року до Центру надійшло 1185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 86 359 повідомлень про підозру на COVID-19

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України