Українцям можуть дозволити в’їзд до ЄС: подробиці

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Україну внесли у список держав, яким можуть дозволити в’їзд до Європейського Союзу, передає Depo.ua, інформує NNS.

Про це йдеться в одному з проєктів рішень про відкриття зовнішніх кордонів Євросоюзу, повідомляє Euronews.

Зазначається, що йдеться про країни, які пропонують включити до "білого списку" від початку липня. Серед 54 країн є й Україна.

З інших європейських країн поза межами ЄС, кордони можуть відкрити мешканцям Андорри, Чорногорії, Сербії, Боснії, Албанії, Грузії.

Втім, у ЄС ще не ухвалили остаточного рішення щодо відкриття кордонів, тому список країн ще може змінитись.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кордони ЄС можуть залишитися закритими для українців і після 1 липня.

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