Євросоюз може не відкрити кордони для жителів США, Бразилії і Росії

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Євросоюз розглядає можливість тимчасової відмови у в'їзді на свою територію для жителів США, Бразилії і Росії у зв'язку з епідемічною ситуацією з поширенням коронавірусу. Про це повідомила у вівторок газета The New York Times, передає УНН, інформує NNS.

Журналісти газети ознайомилися з проектами документів, які знаходяться на розгляді в Брюсселі перед частковим відкриттям зовнішніх кордонів ЄС з 1 липня. За відомостями видання, наразі в рамках дискусій обговорюють “два потенційних списки” країн, з яких буде дозволено в’їзд до Євросоюзу. США, Бразилія та Росія не входять до їх числа. В обох переліках, наприклад, включені Китай, В’єтнам і Уганда.

Списки складені на основі даних про те, скільки в зазначених державах було випадків зараження коронавірусом за останні 14 днів в розрахунку на 100 тис. осіб, зазначає видання.

За його відомостями, в ЄС, згідно з останніми оцінками, зафіксували 16 випадків зараження на 100 тис. людей. Як зазначає газета, в Росії, було 80 випадків, в США — 107, а в Бразилії — 190.

В один зі списків включені 47 країн, де зазначений показник нижче, ніж в середньому по ЄС. У другому — 54 держави. У них за 14 днів було не більше 20 випадків зараження в розрахунку на 100 тис. осіб.

За інформацією джерел The New York Times, що розглядаються списки поки не затверджені, це може статися на початку наступного тижня. Після узгодження документів вони будуть представлені інститутами Євросоюзу в якості рекомендацій владі держав. У публікації наголошується, що, “як попереджають офіційні особи Євросоюзу, відмова будь-якої з 27 країн членів ЄС дотримуватись цих рекомендацій може призвести до введення кордонів в об’єднанні”.

Передбачається, що зазначені переліки будуть переглядатися кожні два тижні з урахуванням зміни ситуації з поширенням вірусу. Не виключається, що дипломати держав, що входять в ЄС, можуть перевіряти дані про поширення інфекції, які надходять від влади різних країн.

Раніше Єврокомісія закликала всі країни Євросоюзу відкрити внутрішні кордони до 15 червня. Крім того, ЄК рекомендувала розпочати поетапне відкриття зовнішніх кордонів з 1 липня.

При цьому, згідно з нормами ЄС, всі юридичні рішення про порядок перетину кордонів приймають не інститути Євросоюзу, а уряди країн, що входять до нього.

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