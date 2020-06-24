Кордони ЄС можуть залишитися закритими для українців і після 1 липня

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В'їзд громадян України на територію Євросоюзу на докоронавірусних умовах може бути заборонений і після 1 липня, інформує РБК-Україна, передає NNS.

Мова йде про проєкт, який розглядають в ЄС, згідно з яким головним критерієм для відкриття кордонів стане число випадків COVID-19 в тій чи іншій країні за останні 14 днів.

Проєкт документа опинився в розпорядженні газети The New York Times.

Видання зазначає, що європейські законодавці ведуть дебати, чи пускати в ЄС жителів тих держав, де зафіксовано менш як 16 нових заражень на 100 тисяч населення, або менше ніж 20 нових заражень.

Україна у разі затвердження будь-якого з цих варіантів не зможе розраховувати, що наші громадяни зможуть відвідувати країни ЄС без перешкод.

Відзначимо, Україна станом на початок тижня потрапила до списку країн "червоної зони". Це означає, що вона не відповідає критеріям захворюваності на COVID-19 для активного відновлення міжнародного авіасполучення.

У повідомленні Державного агентства розвитку туризму України йдеться, що показник захворювання COVID-19 в нашій країні становить понад 40 випадків на добу на 100 000 населення, що значно перевищує допустимий рівень, який розглядають в ЄС.

Крім того, як повідомляла NNS, ЄС може заблокувати в'їзд американцям, росіянам і бразильцям.

Нагадаємо, в Україні, 24 червня, знову зафіксували антирекорд щодо захворюваності на коронавірус.

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