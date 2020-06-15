Три сценарії для ЗНО: провести, перенести або скасувати

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Зовнішнє незалежне оцінювання в 2020 році дійсно може не відбутися, якщо буде значно перевищено епідемічні показники. Про це в коментарі LB.ua розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає NNS.

За його словами цьогорічне незалежне оцінювання може пройти в раніше зазначені терміни, його можуть перенести, або навіть скасувати.

"Усе залежатиме від епідситуації. У суботу на комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій ми обговорювали різні варіанти: що ЗНО буде проведено в заплановані дати, що його перенесуть і що його скасують. Епідситуація може вплинути на будь-який із цих варіантів, тому остаточне рішення щодо проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня ми приймемо 22 червня", — сказав Ляшко.

Віктор Ляшко сказав: якщо ситуація буде приблизно такою, як сьогодні, то ЗНО відбудеться в заплановані дати.

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На запитання про те, в якому випадку ЗНО цього року не відбудеться, він відповів:

"Якщо в нас буде стійке зростання поширення коронавірусної інфекції. Індикатори ще не затверджені, але орієнтовно: коли більш ніж у 50% регіонів будуть перевищені три наші показники - інцидентність, завантаженість лікарень і тестування, і якщо загальна кількість активних хворих перевищуватиме 60 випадків на 100 тис. населення. Зараз ця цифра становить 37. Тобто нам усім потрібно дуже постаратися, щоби було таке зростання".

Відповідаючи на запитання, чому під сумнівом опинилося проведення ЗНО, тоді як, наприклад, працюють усі дитячі садки, де контакт між дітьми набагато ближчий і тривалий, Ляшко сказав, що в разі описаного вище зростання темпів поширення вірусу дитячі садочки також будуть закриті.

Він підкреслив, що в силах усіх громадян стримувати поширення вірусу: мити руки, дотримуватися соціальної дистанції, надягати маски в місцях скупчення людей. А також повідомляти в Держспоживслужбу про порушення правил карантину в кафе і магазинах.

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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 червня в Україні підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.