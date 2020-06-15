Відновлення міжнародного авіасполучення: які країни пускають українців і на яких умовах

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Сьогодні, 15 червня, в Україні поновлюється міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України, передає УНН, інформує NNS.

Починаючи з 15 червня громадяни України зможуть літати рейсами міжнародного авіасполучення в:

Албанія, США — без обмежень на кордоні, без тестування;

Велика Британія — карантин 14 днів;

Туреччина — без обмежень на кордоні, тестування по прибуттю;

А з 27 червня у Туніс, з проходженням тестування по прибуттю.

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Після покращення епідемічної ситуації в Україні буде розглянута можливість відкриття кордонів з:

Кіпром та Чорногорією — ситуація переглядатиметься раз на тиждень;

Грузією та Грецією — з 1 липня.

“Уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в’їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення”, — писав міністр інфраструктури Владислав Криклій 12 червня у своєму Telegram-каналі.

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Зокрема, в міжнародному аеропорту “Бориспіль” були заплановані 15 авіарейсів у перший же день відкриття міжнародного авіасполучення, 15 червня.