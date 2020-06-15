Пробне ЗНО вдома: учасникам повернуть кошти через зміну формату проведення

15 черв. 2020
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Учасникам пробного ЗНО, яке заплановано на 15 і 17 червня, будуть повернуті кошти через неможливість проведення пробного ЗНО у закладах освіти. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки.

«Міністерство освіти і науки спільно із Міністерством фінансів готують порядок повернення коштів учасникам пробного ЗНО через зміну формату проведення. Зареєстровані учасники зможуть скласти пробне тестування не в закладах освіти, а вдома. Інструкцію, як скласти тести та  отримати свій результат пробного ЗНО, розміщено на сайті УЦОЯО», — повідомили в МОН. 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є добровільною та платною послугою для учасників. Вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону.

Нагадуємо, у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО проходитимуть тестування 15 і 17 червня вдома, а не у закладах освіти. Рішення про скасування пробного ЗНО у закладах освіти Уряд ухвалив 12 червня 2020 року через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

На 15 червня заплановано пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. На 17 червня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Як пройти тестування вдома:

15 червня об 11:00 зайти у свій кабінет учасника пробного ЗНО, розміщеного на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти,  і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.

  • Виконати завдання тестового зошита.
  • До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.
  • Отримати свій результат за тестування.

17 червня об 11:00 зайти у свій кабінет учасника пробного ЗНО  і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.

  • Упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита.
  • До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів. 
  • Отримати свій результат за тестування.

Під час роботи із тестовим зошитом рекомендується дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня.

Автор: Маруся Оффон

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