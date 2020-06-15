Пробне ЗНО вдома: учасникам повернуть кошти через зміну формату проведення

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Учасникам пробного ЗНО, яке заплановано на 15 і 17 червня, будуть повернуті кошти через неможливість проведення пробного ЗНО у закладах освіти. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки.

«Міністерство освіти і науки спільно із Міністерством фінансів готують порядок повернення коштів учасникам пробного ЗНО через зміну формату проведення. Зареєстровані учасники зможуть скласти пробне тестування не в закладах освіти, а вдома. Інструкцію, як скласти тести та отримати свій результат пробного ЗНО, розміщено на сайті УЦОЯО», — повідомили в МОН.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є добровільною та платною послугою для учасників. Вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону.

Нагадуємо, у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО проходитимуть тестування 15 і 17 червня вдома, а не у закладах освіти. Рішення про скасування пробного ЗНО у закладах освіти Уряд ухвалив 12 червня 2020 року через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

На 15 червня заплановано пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. На 17 червня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Як пройти тестування вдома:

15 червня об 11:00 зайти у свій кабінет учасника пробного ЗНО, розміщеного на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.

Виконати завдання тестового зошита.

До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.

Отримати свій результат за тестування.

17 червня об 11:00 зайти у свій кабінет учасника пробного ЗНО і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.

Упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита.

До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.

Отримати свій результат за тестування.

Під час роботи із тестовим зошитом рекомендується дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня.