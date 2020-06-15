Пробне ЗНО вдома: учасникам повернуть кошти через зміну формату проведення

- 15 черв. 2020
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Учасникам пробного ЗНО, яке заплановано на 15 і 17 червня, будуть повернуті кошти через неможливість проведення пробного ЗНО у закладах освіти. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки.
«Міністерство освіти і науки спільно із Міністерством фінансів готують порядок повернення коштів учасникам пробного ЗНО через зміну формату проведення. Зареєстровані учасники зможуть скласти пробне тестування не в закладах освіти, а вдома. Інструкцію, як скласти тести та отримати свій результат пробного ЗНО, розміщено на сайті УЦОЯО», — повідомили в МОН.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є добровільною та платною послугою для учасників. Вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону.
Нагадуємо, у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО проходитимуть тестування 15 і 17 червня вдома, а не у закладах освіти. Рішення про скасування пробного ЗНО у закладах освіти Уряд ухвалив 12 червня 2020 року через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.
На 15 червня заплановано пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. На 17 червня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).
Як пройти тестування вдома:
15 червня об 11:00 зайти у свій кабінет учасника пробного ЗНО, розміщеного на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.
- Виконати завдання тестового зошита.
- До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.
- Отримати свій результат за тестування.
17 червня об 11:00 зайти у свій кабінет учасника пробного ЗНО і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.
- Упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита.
- До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.
- Отримати свій результат за тестування.
Під час роботи із тестовим зошитом рекомендується дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня.
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