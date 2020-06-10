Зеленського оштрафували за порушення карантину в Хмельницькому

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Президент Володимир Зеленський заявив, що йому виписали штраф за відвідування кав'ярні у Хмельницькому, приміщення якої мало бути закрите для відвідувачів, передає Громадське, інформує NNS.

Про це президент розповів журналістам під час робочого візиту до Чернігова.

Під час огляду Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Зеленський був у масці, але коли підійшов до журналістів, попросив дозволу зняти її.

«Можна зняти маску? Так мене краще чути. А то буде як на Хмельниччині — випишуть мені штраф. І в принципі правильно зробили», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 3 червня Офіс президента опублікував фото та розповів, як Володимир Зеленський сходив у Хмельницькому в кав’ярню, хоча закладам харчування дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях лише з 5 червня.

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У коментарі hromadske у кав'ярні запевнили, що відвідувачів у приміщення не пускають, а президента пропустили, бо «є норми культури».

Як пише zaxid.net, разом із Зеленським за одним столиком сиділи щонайменше ще п'ять осіб, зокрема перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, очільник Хмельницького Олександр Симчишин. Також у кав'ярні був головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Наступного дня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко сказав журналістам, що поліція вивчить візит Зеленського у кав'ярню в Хмельницькому і оштрафує президента, якщо виявить порушення. Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила. У свою чергу Віктор Ляшко сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвічитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.