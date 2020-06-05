Коли в Україні відкриють готелі та санаторії

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У разі позитивної епідемічної динаміки щодо поширення COVID-19 із 10 червня в областях України зможуть відкритися готелі та санаторії, також влада подумає про те, щоб дозволити туристичні групи до 50 осіб, передає Українська правда, інформує NNS.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 5 червня.

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"У Хмельницькій області відбулася зустріч із туристичним бізнесом.

Постановою Кабінету міністрів про введення адаптивного карантину передбачено: за умови досягнення критеріїв, з 10 червня може бути дозволено відкриття засобів розміщення, що значить, що окрім готелів можна буде відкривати і і санаторії, а також інші місця для відпочинку.

Зараз ми маємо тільки відкриті міжобласні перевезення автомобільним і залізничним транспортом. Відсьогодні постанова дозволяє запускати і авіаційне міжобласне сполучення – внутрішні перельоти в країні. Але немає можливості пересуватися туристичним групам більше 10 осіб.

Туристичний бізнес звернувся до президента, це було обговорено на нараді, ми найближчим часом будемо ініціювати розгляд цього питання на засідання Кабінету міністрів, щоб дозволити пересування груп до 50 осіб, оскільки вони у більшості їздять на автобусах і автобуси мають до 50 місць. Зможемо ініціювати чергове пом’якшення (карантину) для розвитку внутрішнього туризму", — сказав він.

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