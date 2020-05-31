Відновлення міжобласного сполучення: у МОЗ розказали про умови для проблемних регіонів

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Завтра, 1 червня, в Україні дозволено відновлювати міжобласне сполучення, проте, сполучення з областями, де найбільша кількість хворих на коронавірус, може відбуватися за певних умов, передає УНН, інформує NNS.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Якщо ми кажемо про міжобласне сполучення, то ті області, які не переходять в інший етап і не відповідають критеріям, в них росте кількість захворювання, таке сполучення може відбуватися з певними обмеженнями”, - сказав Степанов.

Раніше ми писали: Області, які не готові до пом'якшення карантинних обмежень: дані на 31 травня

Відтак, діятимуть наступні правила:

в транспорті можливе заповнення лише 50% місць;

всі пасажири повинні бути в масках;

обласна влада може на якийсь термін припинити це міжобласне сполучення.

Нагадаємо, з 1 червня Україна переходить на наступний етап послаблення карантину, відновлюється робота фітнес-центрів, басейнів, спортзалів за умови дотримання рекомендацій від МОЗ.