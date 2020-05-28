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МОЗ оприлюднив вимоги до роботи басейнів

28 трав. 2020
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Міністерство охорони здоров’я опублікувало тимчасові рекомендації щодо роботи басейнів під час карантину. Про це йдеться у постанові МОЗ, передає Бабель, інформує NNS.

Басейнам дозволяють працювати за наступних умов:

  • для індивідуального відвідування;
  • для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;
  • у 50-метрових басейнах — за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 людей для індивідуальних занять та не більше 6 людей для спортивно-тренувальних груп;
  • у 25-метрових басейнах — за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 людей для індивідуальних занять та не більше 3 людей для спортивно-тренувальних груп.

Раніше ми писали: У МОЗ повідомили, коли планують відновити міжнародне авіасполучення

Також басейнам рекомендують наполовину обмежити використання роздягалень, душових кабін та шкафчиків та нанести відповідні позначки (крім окремо обладнаних душових кабін).

Проте забороняється:

  • використовувати багаторазові рушники;
  • робота спа-зон та масажу, фітнес-барів, дитячих кімнат;
  • одночасно використовувати багатофункціональні тренажери кількома відвідувачами;
  • проводити групові заняття для понад 10 осіб та інші групові заняття, що передбачають безпосередній фізичний контакт;
  • проводити групові заняття для дітей віком до 12 років.

Автор: Маруся Оффон

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