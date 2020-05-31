Області, які не готові до пом'якшення карантинних обмежень: дані на 31 травня

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Перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям, повідомляють в МОЗ, передає NNS.

Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні:

інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) складає менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення в період умовного піку епідемії на території України + 50%); завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання); охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності — тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 000 населення.

Аналіз епідемічної ситуації станом на 31 травня 2020 року в регіонах

Станом на 31 травня п’ять областей України і місто Київ не готові до пом'якшення карантинних обмежень, запроваджених через поширення коронавірусу.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 31 травня в Україні 23672 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 708 летальних, 9538 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1712 дітей та 4542 медиків. За добу зафіксовано 468 нових випадків.