Які області не готові до другого етапу послаблення карантину: оновлений перелік

- 23 трав. 2020
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Вчора, 22 травня, NNS повідомляла про області в Україні, які не готові до другого етапу послаблення карантину. Пізніше NNS стало відомо, що перелік областей було оновлено, про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.
За новими даними, ослабити карантин дозволили в Дніпропетровській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
При цьому не готовими до нових послаблень залишаються Київ, а також Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Полтавська, Рівненська та Чернівецька області.
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Перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям:
- інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) складає менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення в період умовного піку епідемії на території України + 50%);
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання);
- охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності — тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 000 населення.
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