Які області не готові до другого етапу послаблення карантину: оновлений перелік

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Вчора, 22 травня, NNS повідомляла про області в Україні, які не готові до другого етапу послаблення карантину. Пізніше NNS стало відомо, що перелік областей було оновлено, про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.

За новими даними, ослабити карантин дозволили в Дніпропетровській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

При цьому не готовими до нових послаблень залишаються Київ, а також Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Полтавська, Рівненська та Чернівецька області.

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Перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям: