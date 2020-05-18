"Найбільша група ризику": у МОЗ розповіли, хто найчастіше хворіє та помирає від COVID-19

- 18 трав. 2020
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Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарній лікар України Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу розповів, хто в Україні найчастіше хворіє та помирає від коронавірусу, з посиланням на УНІАН передає NNS.
За його словами в Україні найбільше захворівших на COVID-19 та летальних випадків від цієї хвороби серед людей старше 60-ти років.
«Хто хворіє? Найбільша кількість випадків захворювання коронавірусною хворобою зареєстровано в нас у віковій групі «60 +» Загалом у цій групі захворіло на сьогоднішній день 4тис. 370 осіб. Це 24% від усіх захворівших на коронавірусну хворобу», - заявив Ляшко.
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Головний санлікар також зауважив, що 66% усіх летальних випадків від COVID-19 зареєстровано серед людей старше 60-ти років.
«Близько 72% серед померлих цієї вікової групи мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а також у деяких осіб були поєднані захворювання», - підкреслив він.
«Це відповідь на запитання, чому ми не знімаємо обмеження для людей «60 +». Це найбільша група ризику, тому в постанові про карантин ці люди потрапляють під самоізоляцію. В наших протиепідемічних нормах, коли ми говоримо, що ми відкриваємо перукарні, заклади», - наголосив Ляшко.
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