"Найбільша група ризику": у МОЗ розповіли, хто найчастіше хворіє та помирає від COVID-19

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Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарній лікар України Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу розповів, хто в Україні найчастіше хворіє та помирає від коронавірусу, з посиланням на УНІАН передає NNS.

За його словами в Україні найбільше захворівших на COVID-19 та летальних випадків від цієї хвороби серед людей старше 60-ти років.

«Хто хворіє? Найбільша кількість випадків захворювання коронавірусною хворобою зареєстровано в нас у віковій групі «60 +» Загалом у цій групі захворіло на сьогоднішній день 4тис. 370 осіб. Це 24% від усіх захворівших на коронавірусну хворобу», - заявив Ляшко.

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Головний санлікар також зауважив, що 66% усіх летальних випадків від COVID-19 зареєстровано серед людей старше 60-ти років.

«Близько 72% серед померлих цієї вікової групи мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а також у деяких осіб були поєднані захворювання», - підкреслив він.