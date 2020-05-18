Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 травня

- 18 трав. 2020
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В Україні зафіксовано 18616 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 травня в Україні 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 325 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 733 випадки;
- Волинська область — 625 випадків;
- Дніпропетровська область — 843 випадки;
- Донецька область — 131 випадок;
- Житомирська область — 564 випадки;
- Закарпатська область — 901 випадок;
- Запорізька область — 382 випадки;
- Івано-Франківська область — 1221 випадок;
- Кіровоградська область — 445 випадків;
- м. Київ — 2321 випадок;
- Київська область — 1224 випадки;
- Львівська область — 1066 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 262 випадки;
- Одеська область — 764 випадки;
- Полтавська область — 264 випадки;
- Рівненська область — 1167 випадків;
- Сумська область — 163 випадки;
- Тернопільська область — 1081 випадок;
- Харківська область — 789 випадків;
- Херсонська область — 168 випадків;
- Хмельницька область — 267 випадків;
- Чернівецька область — 2713 випадків;
- Черкаська область — 372 випадки;
- Чернігівська область — 108 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 46229 повідомлень про підозру на COVID-19.
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