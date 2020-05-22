10 областей України не готові до 2 етапу зняття карантину - МОЗ

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Станом на 22 травня 10 областей України не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом, з посиланням на сайт МОЗ повідомляє Українська правда, передає NNS.

Так, не готові надалі знімати обмеження Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька та Закарпатська області.

А також Київ та Київська область.

У цих областях велика кількість хворих, висока завантаженість ліжко-місць у лікарнях та низьке охоплення населення тестуванням на коронавірус.

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Нагадаємо, з 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин, у регіонах можуть бути різні обмеження через коронавірусну хворобу COVID-19.

За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіло 442 особи, 9 пацієнтів померли. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 20 148 людей, з них 6585 одужали, 588 померли.

Готовність областей, які можуть перейти на 2 етап виходу з карантиру