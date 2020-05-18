Робота дитсадків, готелів, транспорту та ЗНО: МОЗ пропонує тимчасові правила і громадське обговорення

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У Міністерстві охорони здоров'я опублікували попередні правила того, як після 22 травня працюватимуть дитячі садочки, готелі, громадський транспорт, а також, як проводити зовнішнє незалежне оцінювання, пише Громадське, передає NNS.

Про це йдеться у розпорядженні Міністерства охорони здоров'я, яке поки винесли на громадське обговорення.

Зауваження прийматимуть до 18.00 19 травня.

Рекомендації від МОЗ для роботи дитячих садочків:

перед початком зміни потрібно виміряти температуру усім працівникам закладу. До роботи не допускатимуть тих, у кого температура понад 37,2°C та є ознаки респіраторних захворювань;

температуру дітей вимірювати на вході та кожні 4 години у садочку. Якщо у дитини температура тіла на початковому скринінгу понад 37,2°C — її не допускають до закладу. Якщо підвищену температуру виявили згодом — дитину мають ізолювати, але так, щоб не допустити тривожності, та повідомити батьків і медпрацівників;

ранкове приймання дитини до дитсадку працівник проводить за межами будівлі — на території закладу;

батьки мають бути в масках або респіраторах. Очікування на території закладу має бути обмежене;

дезінфекція поверхонь не рідше ніж кожні дві години й одразу після закінчення занять;

тимчасове відсторонення від роботи людей з групи ризику — працівників, які досягли 60 років, і тих, хто має хронічні захворювання.

Також у дитсадках планують заборонити:

використання багаторазових (тканинних рушників);

використання м'яких іграшок;

використання килимів із довгим ворсом;

перебування у вуличному взутті в приміщенні;

проведення масових заходів за участі дітей з понад однієї групи.

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Рекомендації МОЗ для роботи громадського транспорту:

автоперевізники мають визначити відповідальну особу, яка буде вимірювати температуру всім працівникам перед початком зміни;

водій та інші члени екіпажу мають постійно бути в масках чи респіраторах;

забороняється перевозити пасажирів без масок;

перевозити стільки пасажирів, скільки є сидячих місць;

у випадку міжобласного пасажирського перевезення до області, в якій не діють послаблення карантину, перевезення дозволяється в межах 50% місць для сидіння;

перед кожним рейсом транспорт підлягає вологому прибиранню, зокрема обробці місць контакту рук (поручні, сидіння);

за можливості біля вхідних дверей розмістити антисептики.

Рекомендації МОЗ для проведення ЗНО:

учасників допускатимуть до будівлі лише після вимірювання температури, опитування щодо стану здоровʼя та за умови одягненої маски;

на вході до будівлі та аудиторій потрібно розмістити антисептики для рук;

учасників ЗНО потрібно розсаджувати з дотриманням 1,5-метрової дистанції, але так, щоб поруч, спереду та ззаду учасника місця не були зайняті;

за годину до тестування і після нього прибирати та дезінфікувати приміщення, провітрювати приміщення протягом 30 хвилин;

під час тестування вхідні двері мають бути відчиненими;

у місцях проведення ЗНО мають чергувати медики.

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Рекомендації для роботи готелів:

біля входу у готель потрібно розмістити антисептики;

у вестибюлі одночасно може бути не більше, ніж одна людина на 10 м². Відвідувачі можуть перебувати у готелі (поза номером) лише у масці чи респіраторі;

у готелях забороняється робота конференц-залів, фітнес- і спа-центрів.

харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки їжі в номери за попереднім замовленням відвідувачів чи в ресторанах готелів лише на літніх майданчиках за умови дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між столами та розміщення не більше чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років);

тимчасове відсторонення від роботи людей з групи ризику — працівників, які досягли 60 років, і тих, хто має хронічні захворювання.

Рекомендації для роботи фітнес-залів: