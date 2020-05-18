У МОЗ розповіли, чи будуть працювати пляжі в Україні цього літа

- 18 трав. 2020
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що МОЗ дозволить пляжам працювати в цьому сезоні. Про це він заявив під час брифінгу, передає Еспресо.TV, інформує NNS.
"В цьому сезоні ми зможемо купатись. Ми провели консультації з інститутом епідеміології інфекційний хвороб. Фахівці підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби. Тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні, напевно, як і в інших країнах світу", - заявив Ляшко.
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Він зазначив, що пляжі відкриють, як на морі, так і біля прісних річок.
"Навіть не зважаючи на те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявною інформацією в річках з проточною водою інфікуватись досить складно. Тому і стосовно річкових пляжного сезону також МОЗ буде надавати дозвіл в цьому сезоні відпочинку", - заявив він.
Водночас, МОЗ надав рекомендації щодо невідвідування пляжів людям з групи ризику.
"Це люди старше 60-ти років, а також люди з хронічними захворюваннями. Також треба буде дотримуватись дистанції від інших людей - не менше двох метрів. Це наш постулат на цей період. Ну і дотримуватись правил особистої гігієни. Також всі, хто будуть проводити відпочинок, повинні використовувати маску для обличчя, щоб унеможливити передачу збудника", - додав він.
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